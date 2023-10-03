«Кишки валяются по загону»: в Новосибирской области медведь растерзал овец

В Новосибирской области медведь напал на овец. Кишки скота и следы хищника заметили в загоне.
Как говорится в телеграм-канале министра природных ресурсов Евгения Шестернина, зверя заметили в Чулымском районе. Медведь достаточно крупный. Сейчас специалисты выясняют, где находится медведь. Также в телеграм-канале опубликовали видео, на кадрах видны следы хищника.
— Кишки валяются по загону. Я же говорю медведь, ни фига у него когти. Собака не помогает, — говорит автор ролика.
Недавно мы писали о том, где именно в регионе чаще всего встретили медведей. С начала года хищники выходили к жителям 14 раз, они нападали на коров, лошадей и овец.