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«Кишки валяются по загону»: в Новосибирской области медведь растерзал овец

Следы хищника попали на видео

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На фотографии видны следы медведя, его передняя лапа и задняя

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В Новосибирской области медведь напал на овец. Кишки скота и следы хищника заметили в загоне.

Как говорится в телеграм-канале министра природных ресурсов Евгения Шестернина, зверя заметили в Чулымском районе. Медведь достаточно крупный. Сейчас специалисты выясняют, где находится медведь. Также в телеграм-канале опубликовали видео, на кадрах видны следы хищника.

— Кишки валяются по загону. Я же говорю медведь, ни фига у него когти. Собака не помогает, — говорит автор ролика.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: телеграм-канал Евгений Шестернин

Недавно мы писали о том, где именно в регионе чаще всего встретили медведей. С начала года хищники выходили к жителям 14 раз, они нападали на коров, лошадей и овец.

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