Новосибирские медведи повадились выходить к людям — сравниваем число их нападений на домашний скот за 5 лет

В Новосибирской области с начала года медведи выходили к жителям 14 раз, они нападали на коров, лошадей и овец. Два года назад хищников видели 6 раз. НГС узнал в каких районах области медведи чаще всего пугают местных.
Как сообщили в пресс-службе регионального Минприроды, с начала этого года бурые медведи выходили к людям в Колыванском и Северном районах по 4 раза, в Венгеровском районе было 3 случая и по одному случаю в Доволенском, Коченевском и Черепановском районах.
Хищники напали на 7 особей крупного рогатого скота, 4 лошадей и 8 овец.
Посмотрите в одной картинке сколько раз медведи выходили к людям за 5 лет и сколько животных от этого пострадали. В последние годы хищники не нападали на людей.
В прошлом году специалисты зафиксировали 12 случаев выхода медведей из леса. Хищники появлялись 4 раза в Колыванском районе, 2 раза в Северном районе и по одному разу в Болотнинском, Доволенском, Маслянинском, Новосибирском, Каргатском и Кыштовском районах.
В 2021 году было меньше всего случаев, животных заметили 3 раза в Колыванском районе и по одному разу в Венгеровском, Северном и Новосибирском районах.
По данным за 5 лет, в 2020 году медведи выходили к людям чаще всего, так специалисты зафиксировали 17 хищников: 5 случаев в Коченевском районе, 3 случая в Северном районе, 2 в Каргатском районе, по одному случаю в Венгеровском, Доволенском, Колыванском, Куйбышевском, Кыштовском, Тогучинском, Чулымском районах.
В 2019 году хищников заметили 13 раз. Больше всего медведи пугали жителей Новосибирского, Коченевского и Кыштовского районов, там специалисты зафиксировали по 3 случая, 2 раза животное видели в Северном районе и по одному разу в Тогучинском и Колыванском районах.
Ранее в Минприроды рассказали НГС, что медведей привлекает болотистая местность, леса с полями и близость водоемов
— Мы стали чаще встречать медведя в районах, где раньше его присутствие было редкостью, в целом, связываем это с климатическими причинами: потепление, заболачивание местности, — рассказали в Министерстве.
Также животные могут мигрировать из соседних районов из-за пожаров. В этом сезоне, отметили в пресс-службе, режим ЧС объявлен в Томской области.
Недавно медведь запугал жителей Черепановского района. Впервые животное заметили на территории военной части, которая сейчас не действует, но находится под охраной вблизи станции Безменово.