Новосибирские медведи повадились выходить к людям — сравниваем число их нападений на домашний скот за 5 лет

В прошлом году специалисты зафиксировали 12 случаев выхода медведей из леса. Хищники появлялись 4 раза в Колыванском районе, 2 раза в Северном районе и по одному разу в Болотнинском, Доволенском, Маслянинском, Новосибирском, Каргатском и Кыштовском районах.

В 2021 году было меньше всего случаев, животных заметили 3 раза в Колыванском районе и по одному разу в Венгеровском, Северном и Новосибирском районах.

По данным за 5 лет, в 2020 году медведи выходили к людям чаще всего, так специалисты зафиксировали 17 хищников: 5 случаев в Коченевском районе, 3 случая в Северном районе, 2 в Каргатском районе, по одному случаю в Венгеровском, Доволенском, Колыванском, Куйбышевском, Кыштовском, Тогучинском, Чулымском районах.