«Встал на задние лапы, посмотрел и ушел»: в Караканском бору заметили медведя

В Новосибирской области в Караканском бору заметили медведя. По словам жителей деревни Ерестная, хищника увидели в болотистой местности.
— На 63 км начинается просека, по ней через пару км начинается болотистая местность, справа небольшое болото. Возле него на просеку вышел медведь, встал на задние лапы, посмотрел и ушел. По словам мужа, медведь не очень крупный, — рассказала Елена в группе «Грибы и грибные места НСО» в социальной сети «ВКонтакте».
О том, что муж Елены увидел хищника она подтвердила журналисту НГС.
Как рассказали в пресс-службе регионального Минприроды, болотистая местность, леса с полями и близость водоемов привлекают медведей. Караканский бор как раз подходит под эти параметры.
— Мы стали чаще встречать медведя в районах, где раньше его присутствие было редкостью, в целом, связываем это с климатическими причинами: потепление, заболачивание местности.
Также животные могут мигрировать из соседних районов из-за пожаров. В этом сезоне, отметили в пресс-службе, режим ЧС объявлен в Томской области, туда направили пожарных-десантников Новосибирской авиабазы регионального Минприроды.
Недавно медведь запугал жителей Черепановского района. Впервые животное заметили на территории военной части, которая сейчас не действует, но находится под охраной вблизи станции Безменово.