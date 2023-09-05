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Медведь проник на территорию новосибирской военной части: куда он пошел дальше

Инспектора Минприроды на режимный объект не пустили

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После животное заметили

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В Минприроды Новосибирской области объяснили, где впервые заметили медведя, который запугал жителей Черепановского района.

В пресс-службе министерства рассказали НГС, что впервые животное заметили в воскресенье, 3 сентября. Медведь проник на территорию военной части вблизи станции Безменово в Черепановском районе. Но инспектора отдела охраны животного мира регионального Минприроды не пустили за ним следом из-за того, что военная часть — закрытый объект.

— Далее медведя встретили вблизи железнодорожной станции. На месте работал наш инспектор: опросил свидетелей, проверил наличие следов животного, — объяснили в пресс-службе.

5 сентября в Минприроды поступило обращение из администрации Черепановского района о возникновении угрозы жизни и здоровью граждан. Приказ об отстреле животного уже готов, завтра сотрудники будут искать хищника.

НГС направил запрос в Минобороны.

В Венгеровском районе Новосибирской области решили застрелить медведя. Хищник задрал двух лошадей и жеребенка.

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