Медведь проник на территорию новосибирской военной части: куда он пошел дальше

В Минприроды Новосибирской области объяснили, где впервые заметили медведя, который запугал жителей Черепановского района.
В пресс-службе министерства рассказали НГС, что впервые животное заметили в воскресенье, 3 сентября. Медведь проник на территорию военной части вблизи станции Безменово в Черепановском районе. Но инспектора отдела охраны животного мира регионального Минприроды не пустили за ним следом из-за того, что военная часть — закрытый объект.
— Далее медведя встретили вблизи железнодорожной станции. На месте работал наш инспектор: опросил свидетелей, проверил наличие следов животного, — объяснили в пресс-службе.
5 сентября в Минприроды поступило обращение из администрации Черепановского района о возникновении угрозы жизни и здоровью граждан. Приказ об отстреле животного уже готов, завтра сотрудники будут искать хищника.
НГС направил запрос в Минобороны.
В Венгеровском районе Новосибирской области решили застрелить медведя. Хищник задрал двух лошадей и жеребенка.