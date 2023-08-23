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В Новосибирской области застрелят медведя — он задрал двух лошадей и жеребенка

Хищник опасен для людей

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Медведь забрался в конюшню ночью и задрал лошадей

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В Венгеровском районе Новосибирской области решили застрелить медведя после того, как хищник задрал двух лошадей и жеребенка. Приказ об этом появился на официальном сайте Минприроды.

По документу о регулировании численности охотничьих ресурсов можно отстрелить одного бурого медведя с 22 по 24 августа из огнестрельного охотничьего оружия. Охотиться можно на территории угодья ООО Сибирская охота охотничьего хозяйства «Улуцкое» в границах Венгеровского района Новосибирской области. В приказе указано, что медведь опасен для людей.

Решение об отстреле вынесли на основе обращения главы района, записки государственного инспектора отдела охраны животного мира.

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Видео: телеграм-канал «АСТ-54»

Как сообщили НГС в региональном Минприроды, приказ о регулировании численности издали вчера, 22 августа, но мероприятия по отстрелу начнутся сегодня, 23 августа.

Недавно в Новосибирской области в селе Новосилиш медведь напал на скот: жители заметили окровавленных овец, которые смогли спастись. После случившегося местным запретили выходить в лес за пределы села.

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