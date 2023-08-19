freedom
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 3/10
usd 93.40
eur 101.48
Тема дняМедведь задрал двух лошадей и жеребенка в НСО
Все новости
Все новости

В Новосибирской области медведь задрал двух лошадей и жеребенка

Хищный зверь забрался в конюшню ночью

4 001

Работники обнаружили мертвых животных утром

Поделиться

В Венгеровском районе Новосибирской области ночью 18 августа, около двух часов, медведь задрал двух лошадей и жеребенка. Он пришел на летнюю стоянку лошадей ЗАО «Усть-Изесское». Видео с места появилось в телеграм-канале «АСТ-54».

Как рассказали в пресс-службе Министерства природы Новосибирской области, на место выезжал инспектор.

— Информация о нападении медведя подтвердилась. Будет приниматься решение о проведении регулирования численности, — добавили в Минприроде.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Лошади были в летней стоянке

Видео: «АСТ-54»

Корреспондент НГС не смогла дозвониться до ЗАО «Усть-Изесское». По данным «Контур.Фокуса», предприятие находится в селе Усть-Изес и было зарегистрировано в 1992 году. Выручка компании на конец 2022 года составила 145,5 миллиона рублей, а чистая прибыль — 13,1 миллиона рублей.

На прошлой неделе в Новосибирской области, в селе Новосилиш медведь напал на скот. Местным жителям запретили выходить в лес за пределы села.

МедведьЛошадиЖеребенок
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ12
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter