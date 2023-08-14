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Овцы прибежали окровавленными. Жителям новосибирского села запретили ходить в лес - кто бродит в окрестностях

В 500 метрах от населенного пункта были обнаружены туши

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Следы обитания хищника заметили недалеко от села

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В Новосибирской области медведь напал на скот. Местным жителям запретили выходить в лес за пределы села.

Как сообщило местное издание Усть-Таркского района «Знамя труда», хищника заметили в селе Новосилиш. Там, по словам местных жителей, пропали овцы, несколько из них прибежали окровавленные. Тогда жители пошли по следам и обнаружили в 500 метрах от населенного пункта туши животных: часть из них были закопаны, а часть съедены.

Также в издании опубликовали объявление от администрации Новосилишинского сельсовета о том, что жителей просят не ходить в лес за пределами населенного пункта.

Такое уведомление от администрации опубликовали в местном издании

Такое уведомление от администрации опубликовали в местном издании

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В пресс-службе Минприроды Новосибирской области сообщили НГС, что инспектор министерства выехал на место для установления всех обстоятельств происшествия.

Недавно в Мошковском районе грибник наткнулся на следы медведя. В администрации района попросили жителей быть осторожнее.

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