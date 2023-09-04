Медведь бродит по улицам, детей не пускают в школу: хищник запугал жителей новосибирского села

Медведь запугал жителей Черепановского района Новосибирской области. Хищника заметили вблизи станции Безменово. Об этом сообщает издание «Черепановские вести» в социальной сети «ВКонтакте».
— Сегодня многие родители даже не пустили своих детей в школу. Администрация Безменовского сельсовета просит жителей быть внимательными и осторожными, ограничить посещение леса и окраин населённого пункта, — говорится в сообщении.
По данным издания, в районе дежурят охотники и госинспектор отдела охраны животного мира, чтобы поймать хищника. Сообщение о том, что жителям необходимо быть осторожнее из-за хищника поблизости также появилось на официальном сайте Безменовского сельсовета.
— Медведь бродит по улицам населенного пункта, — сообщили НГС в администрации сельсовета.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу Минприроды области.
Недавно в Венгеровском районе Новосибирской области решили застрелить медведя после того, как хищник задрал двух лошадей и жеребенка.