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СрочноМедведь бродит по улицам новосибирского села
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Медведь бродит по улицам, детей не пускают в школу: хищник запугал жителей новосибирского села

Животное видели несколько раз

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Жителей призывают быть осторожнее и не ходить в лес

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Медведь запугал жителей Черепановского района Новосибирской области. Хищника заметили вблизи станции Безменово. Об этом сообщает издание «Черепановские вести» в социальной сети «ВКонтакте».

— Сегодня многие родители даже не пустили своих детей в школу. Администрация Безменовского сельсовета просит жителей быть внимательными и осторожными, ограничить посещение леса и окраин населённого пункта, — говорится в сообщении.

По данным издания, в районе дежурят охотники и госинспектор отдела охраны животного мира, чтобы поймать хищника. Сообщение о том, что жителям необходимо быть осторожнее из-за хищника поблизости также появилось на официальном сайте Безменовского сельсовета.

— Медведь бродит по улицам населенного пункта, — сообщили НГС в администрации сельсовета.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу Минприроды области.

Недавно в Венгеровском районе Новосибирской области решили застрелить медведя после того, как хищник задрал двух лошадей и жеребенка.

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