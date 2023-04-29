Грумер пять часов из жалости стригла и вычесывала собаку из деревни, превратившуюся в колтун — видео до и после

Деревенский пес по кличке Арти превратился в один большой колтун, который срезать и вычесывать новосибирскому грумеру пришлось пять часов.
— Артюша живет в деревне с пожилыми людьми. На цепи в будке. Дочь приехала к родителям в гости и, увидев Арти в таком состоянии, тут же обратилась к нам, — объяснили в DogClub Laplandia.
Хозяева предупредили — у Артюши крутой норов и он уже успел их покусать.
— Что же у тебя с шерстью, — вздохнула мастер, которой Арти спокойно дал себя гладить. — Хороший мой, маленький. Сейчас тебя Ксюша спасет. Я тебя из жалости согласилась взять исключительно. Как посмотрела на все это дело — сердце мое дрогнуло.
Арти вел себя прилично. Смотрим на его преображение.
— Наш мастер Ксюша обладает магией убеждения, что мыться надо и когти стричь тоже необходимо. Распространяется ее магия только на собак. Владельцев, к сожалению, Ксюша не всех может убедить в необходимости постоянного ухода за своей собакой, — отметили грумеры. — Пять часов — и Арти, обновленный и освобожденный от оков репья, колтунов и грязи, немного растерянный, непонимающий, откуда у него такая легкость, — удивлялся тому, как чудесен этот мир, в котором ничего не мешает ему двигаться и жить.
На прошлой неделе собака провалилась под лед возле «Европейского берега» — за ней отправились на аэроботе.