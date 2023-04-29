Грумер пять часов из жалости стригла и вычесывала собаку из деревни, превратившуюся в колтун — видео до и после

Деревенский пес по кличке Арти превратился в один большой колтун, который срезать и вычесывать новосибирскому грумеру пришлось пять часов.



— Артюша живет в деревне с пожилыми людьми. На цепи в будке. Дочь приехала к родителям в гости и, увидев Арти в таком состоянии, тут же обратилась к нам, — объяснили в DogClub Laplandia.