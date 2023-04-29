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Грумер пять часов из жалости стригла и вычесывала собаку из деревни, превратившуюся в колтун — видео до и после

Смотрим на потрясающее преображение

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Таким пес попал к грумерам

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Деревенский пес по кличке Арти превратился в один большой колтун, который срезать и вычесывать новосибирскому грумеру пришлось пять часов.

— Артюша живет в деревне с пожилыми людьми. На цепи в будке. Дочь приехала к родителям в гости и, увидев Арти в таком состоянии, тут же обратилась к нам, — объяснили в DogClub Laplandia.

Хозяева предупредили — у Артюши крутой норов и он уже успел их покусать.

— Что же у тебя с шерстью, — вздохнула мастер, которой Арти спокойно дал себя гладить. — Хороший мой, маленький. Сейчас тебя Ксюша спасет. Я тебя из жалости согласилась взять исключительно. Как посмотрела на все это дело — сердце мое дрогнуло.

Арти вел себя прилично. Смотрим на его преображение.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: DogClub Laplandia

— Наш мастер Ксюша обладает магией убеждения, что мыться надо и когти стричь тоже необходимо. Распространяется ее магия только на собак. Владельцев, к сожалению, Ксюша не всех может убедить в необходимости постоянного ухода за своей собакой, — отметили грумеры. — Пять часов — и Арти, обновленный и освобожденный от оков репья, колтунов и грязи, немного растерянный, непонимающий, откуда у него такая легкость, — удивлялся тому, как чудесен этот мир, в котором ничего не мешает ему двигаться и жить.

Так Арти стал выглядеть после пяти часов работы мастера

Так Арти стал выглядеть после пяти часов работы мастера

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На прошлой неделе собака провалилась под лед возле «Европейского берега» — за ней отправились на аэроботе.

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