Собака провалилась под лед возле «Европейского берега» — за ней отправились на аэроботе

В Новосибирске в районе «Европейского берега» спасли собаку, которая провалилась под лед. Инцидент произошел утром
— В 08:18 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация от жителей жилого комплекса «Европейский берег», что на реке Оби под лед провалилась собака. На разведку информации на реку вышел аэробот «Тайфун» со спасателями. Напротив домов на ул. Владимира Заровного в воде действительно была обнаружена собака, — сообщили в группе «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте».
Животное подняли с поверхности воды и доставили на берег. Спасатели напоминают, что лед на реке уже стал очень хрупким. Он не выдержит вес животного или человека.
В начале апреля НГС писал о том, что в Новосибирске спасли собаку, которая застряла в дыре забора. Животное зацепилось за острый край. Ей помогли специалисты МАСС.