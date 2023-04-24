Собака провалилась под лед возле «Европейского берега» — за ней отправились на аэроботе

В Новосибирске в районе «Европейского берега» спасли собаку, которая провалилась под лед. Инцидент произошел утром 23 апреля .



— В 08:18 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация от жителей жилого комплекса «Европейский берег», что на реке Оби под лед провалилась собака. На разведку информации на реку вышел аэробот «Тайфун» со спасателями. Напротив домов на ул. Владимира Заровного в воде действительно была обнаружена собака, — сообщили в группе «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте».