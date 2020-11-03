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В Новосибирске щенок провалился в яму — на помощь ему пришлось вызывать спасателей

На вызов приехали сотрудники МАСС — животное из ямы им пришлось выманивать

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Щенка отдали мужчине, который вызвал спасателей

Щенка отдали мужчине, который вызвал спасателей

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Новосибирские спасатели достали из ямы щенка

Новосибирские спасатели сегодня, 3 ноября, в 10 часов утра вытащили из осыпавшейся ямы щенка. Инцидент произошел на улице Дуси Ковальчук возле жилого дома.

— Мужчина объяснил, что в осыпавшейся яме находится щенок. Достать его самостоятельно он не может, просит помощи спасателей, — рассказали в группе «Спасатели МАСС». — Осмотрев место, спасатели сумели выманить щенка из ямы и вытащить его на поверхность.

Животное отдали позвонившему мужчине.

Щенка спасли на улице Дуси Ковальчук

Щенка спасли на улице Дуси Ковальчук

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В середине июня спасатели МАСС вытащили кошку, которая застряла головой между трубами холодной и горячей воды, и достали мопса, провалившегося в заброшенный погреб.

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В мае прошлого года спасатели помогли кошке, которая упала с пятого этажа и спряталась в бетонной лестнице: тогда им пришлось разбирать лестницу.

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спасатели МАССщенок
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