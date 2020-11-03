В Новосибирске щенок провалился в яму — на помощь ему пришлось вызывать спасателей

Новосибирские спасатели достали из ямы щенка
Новосибирские спасатели сегодня,
— Мужчина объяснил, что в осыпавшейся яме находится щенок. Достать его самостоятельно он не может, просит помощи спасателей, — рассказали в группе «Спасатели МАСС». — Осмотрев место, спасатели сумели выманить щенка из ямы и вытащить его на поверхность.
Животное отдали позвонившему мужчине.
В середине июня спасатели МАСС вытащили кошку, которая застряла головой между трубами холодной и горячей воды, и достали мопса, провалившегося в заброшенный погреб.
В мае прошлого года спасатели помогли кошке, которая упала с пятого этажа и спряталась в бетонной лестнице: тогда им пришлось разбирать лестницу.