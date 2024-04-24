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Страна и мир Регионы России ночью вновь атаковали беспилотники: Минобороны отчиталось о восьми сбитых БПЛА

Регионы России ночью вновь атаковали беспилотники: Минобороны отчиталось о восьми сбитых БПЛА

Власти Смоленской области заявили о двух возгораниях на ТЭК

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Дроны атаковали пять регионов

24 апреля сразу пять регионов России атаковали беспилотники. Как сообщает Минобороны РФ, ночью системы ПВО сбили восемь дронов — три над Курской областью, два — над Белгородской областью, два — над Воронежской областью и один над Смоленской областью.

В Смоленской области из-за атаки дронов загорелись топливно-энергетические объекты, написал губернатор Василий Анохин в телеграм-канале.

— По уточнённой информации в результате атак украинских БПЛА жертв и пострадавших на местах происшествий нет, — заявил глава региона, — На текущий момент спасательные и правоохранительные службы ликвидируют последствия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Воронежской области из-за атаки загорелся дом в одном из СНТ, рассказал губернатор Александр Гусев. По предварительной информации, пострадавших нет.

В Белгородской области осколки сбитого беспилотника повредили кровлю и выбили стекла в частном доме, заявил глава региона Вячеслав Гладков.

— Также произошло возгорание сухой травы на площади 800 кв.м. Пожарными расчетами очаг возгорания оперативно ликвидирован, — написал глава региона, — Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется.

Глава Липецкой области заявил о том, что беспилотник упал в промзоне. Власти Курской области сообщили об отсутствии пострадавших и повреждений.

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Атака беспилотников Атака дронов СВО Спецоперация ВСУ Россия Украина
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