Регионы России ночью вновь атаковали беспилотники: Минобороны отчиталось о восьми сбитых БПЛА

Дроны атаковали пять регионов Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











24 апреля сразу пять регионов России атаковали беспилотники. Как сообщает Минобороны РФ, ночью системы ПВО сбили восемь дронов — три над Курской областью, два — над Белгородской областью, два — над Воронежской областью и один над Смоленской областью.



В Смоленской области из-за атаки дронов загорелись топливно-энергетические объекты, написал губернатор Василий Анохин в телеграм-канале.



— По уточнённой информации в результате атак украинских БПЛА жертв и пострадавших на местах происшествий нет, — заявил глава региона, — На текущий момент спасательные и правоохранительные службы ликвидируют последствия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Воронежской области из-за атаки загорелся дом в одном из СНТ, рассказал губернатор Александр Гусев. По предварительной информации, пострадавших нет.



В Белгородской области осколки сбитого беспилотника повредили кровлю и выбили стекла в частном доме, заявил глава региона Вячеслав Гладков.



— Также произошло возгорание сухой травы на площади 800 кв.м. Пожарными расчетами очаг возгорания оперативно ликвидирован, — написал глава региона, — Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется.

