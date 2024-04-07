Партию бомбардировщиков Су-34 передали ВКС России — их изготовили в Новосибирске

Самолеты изготовили на заводе имени Чкалова Источник: «Ростех»











Первую в этом году партию бомбардировщиков Су-34, которые изготовили на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова, передали военно-космическим силам. Информация об этом появилась на официальном сайте «Ростех».



— Первой партией фронтовых бомбардировщиков Су-34 мы начали поставки самолетов в рамках производственной программы текущего года. Новосибирский завод уверенно справляется с поставленными задачами, — отметил генеральный директор ПАО «ОАК», вице-президент СоюзМаш России Юрий Слюсарь.



Су-34 обладают расширенными боевыми возможностями, которые позволяют применять перспективные средства поражения. Это даст возможность увеличить дальность поражения надводных и наземных целей, а также расширить условия и точность бомбометания.

