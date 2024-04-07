НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

4 м/c,

с-в.

 757мм 66%
Подробнее
2 Пробки
USD 92,42
EUR 100,13
Реклама

СРОЧНО

Ночью до -6 градусов: прогноз погоды на неделю

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Где хамят в Новосибирске
Кандидаты в шорт-лист премии
Таксист хакнул Яндекс
Самые грязные дворы
Закрывают Универсам на Ленина
Парковка стала болотом
Самое дорогое жилье Академа
НГС в Telegram
Страна и мир Партию бомбардировщиков Су-34 передали ВКС России — их изготовили в Новосибирске

Партию бомбардировщиков Су-34 передали ВКС России — их изготовили в Новосибирске

Это первая партия 2024 года

1 397
65 комментариев
Самолеты изготовили на заводе имени Чкалова

Первую в этом году партию бомбардировщиков Су-34, которые изготовили на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова, передали военно-космическим силам. Информация об этом появилась на официальном сайте «Ростех».

— Первой партией фронтовых бомбардировщиков Су-34 мы начали поставки самолетов в рамках производственной программы текущего года. Новосибирский завод уверенно справляется с поставленными задачами, — отметил генеральный директор ПАО «ОАК», вице-президент СоюзМаш России Юрий Слюсарь.

Су-34 обладают расширенными боевыми возможностями, которые позволяют применять перспективные средства поражения. Это даст возможность увеличить дальность поражения надводных и наземных целей, а также расширить условия и точность бомбометания.

Ранее в Новосибирске разместили объявление о продаже советского высотного истребителя МиГ-3. Владелец продает его за 54 миллиона 420 тысяч рублей.

ПО ТЕМЕ
Су-34 Завод Чкалова Бомбардировщик Новосибирск
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Ташкент — Самарканд — Бухара. Как россиянка съездила в Узбекистан и потратила 1700 долларов
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
«Структуры, связанные с безопасностью водных ресурсов РФ, разрушены»: председатель «Росгидрогео» — о прорыве дамбы в Орске
Владислав Митрошин
Мнение
«Их не остановить»: жители Стрижей заявили митинг из-за стройки у озера — застройщик публично ответил на претензии
Игорь Белокобыльский
Гендиректор ГК «Стрижи»
Рекомендуем
Знакомства

Мила,  49

I1in99,  43

Екатерина,  42

Olesya,  44

Юлия,  35

Светлана,  40

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление