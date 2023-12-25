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Истребитель времен Второй мировой войны продают в Новосибирске — за него просят 45,5 миллиона

Владелец утверждает, что МиГ-3 в рабочем состоянии

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По словам продавца, МиГ-3 восстановлен с использованием оригинальных деталей

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На сайте объявлений Avito разместили объявление о продаже советского высотного истребителя МиГ-3. Владелец продает его за 54 миллиона 420 тысяч рублей.

В объявлении говорится, что истребитель в рабочем состоянии, все документы на него имеются.

— Восстановлен в Новосибирске с использованием оригинальных деталей. Двигатель Allyson V-1710. Оригинал, — уточняется в объявлении.

Корреспондент НГС попытался связаться с продавцом, но на звонки журналиста никто не ответил.

МиГ-3 — советский высотный истребитель времен Второй мировой войны. Первый отечественный истребитель, который был обеспечен оборудованием для подачи кислорода пилоту, для совершения полетов выше 7 тысяч километров.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу запчасти с вертолета Robinson. Владелец утверждает, что располагает всеми комплектующими американского вертолета модели R44.

ИстребительМиГ-3Новосибирск
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