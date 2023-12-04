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Запчасти с вертолета Robinson продают в Новосибирске — их оценили в миллион

Владелец утверждает, что располагает всеми комплектующими американского вертолета модели R44

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Владелец объявления отказался общаться с журналистом НГС

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На сайте объявлений Avito 2 декабря разместили объявление о продаже запчастей вертолёта Robinson R44. Владелец из Новосибирска в разделе характеристики указал: «гидравлические и пневмосистемы, состояние б/у», а также добавил: «все для R44».

Первое фото в объявлении — кадр с лежащим на боку вертолётом Robinson R44. НГС связался с владельцем запчастей, но тот наотрез отвечать на вопросы журналиста.

Robinson R44 — лёгкий четырёхместный коммерческий вертолёт производства американской компании «Robinson Helicopter». Один из самых продаваемых вертолетов общего назначения в мире.

Кстати, на новосибирском Аvito в последнее время появилось немало объявлений с предложениями о покупке автомобилей премиум-класса. Стоимость на некоторые модели доходит до 49 миллионов рублей. Всего представлено около 30 премиальных авто. НГС составил подборку шикарных машин.

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