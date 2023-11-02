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СрочноАвто за 50 миллионов продают в Новосибирске
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Обзор

Как будто в ОАЭ: Новосибирск заполонили объявления о продаже премиальных авто — что они предлагают за 50 миллионов

Яркие салоны и впечатляющий экстерьер — смотрим на роскошные авто, которые предлагают новосибирцам

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По многим фотографиям в объявлениях видно, что они сделаны не в России

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На новосибирском Аvito в последнее время появилось много объявлений с предложениями о покупке автомобилей премиум-класса. Стоимость на некоторые модели доходит до 49 миллионов рублей. Всего представлено около 30 премиальных авто. НГС составил подборку шикарных машин — полюбуйтесь этой красотой.

Lamborghini Urus

В первой группе мы рассмотрели автомобили стоимостью от 25 миллионов рублей. Например, за 26,4 миллиона можно приобрести шикарный Lamborghini Urus 2021 года выпуска с пробегом в 53 тысячи километров.

— Реальный автомобиль, без страховых случаев, ДTП и окрасов, в идеальном состоянии (есть подтверждающие документы). Вы станете первым собственником в РФ, — обещает представитель автодилера ARENA Motors.

Так выглядит Lamborghini Urus 2021 года выпуска

Так выглядит Lamborghini Urus 2021 года выпуска

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Porsche Cayman

Чуть дороже, за 26, 5 миллиона рублей новосибирцам предлагают купить шикарный розовый Porsche Cayman GT4 2023 года выпуска с пробегом всего в 100 километров. По словам продавца, машины они продают по всей стране. Продажа возможна за наличный и безналичный расчет, в лизинг c НДС и без НДС, в кредит.

Розовый Porsche Cayman можно купить в кредит

Розовый Porsche Cayman можно купить в кредит

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Mercedes-Benz Maybach

Еще одно интересное предложение в этом ценовом сегменте — Mercedes-Benz Maybach S-класса 2023 года с пробегом в 50 километров. Цена вопроса — 28,5 миллиона рублей.

Автомобиль смотрится очень дорого

Автомобиль смотрится очень дорого

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Купить мечту можно также любым удобным способом, начиная от наличного расчета и завершая лизингом. Сообщается также, что покупатель станет у машины первым владельцем.

Салон Mercedes-Benz Maybach S-класса

Салон Mercedes-Benz Maybach S-класса

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Cadillac Escalade-V

В сегменте от 30 миллионов рублей любопытно смотрится Cadillac Escalade-V 2023 года с пробегом в 100 километров за 33,6 миллиона.

— Новый автомобиль с полным НДС 20% в наличии! Привезем автомобиль под заказ из ОАЭ, США, Кореи. Лизинг, аккредитация во всех лизинговых компаниях, — сообщает продавец.

Cadillac Escalade-V выглядит дерзко

Cadillac Escalade-V выглядит дерзко

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Bentley Bentayga

Еще одно интересное предложение в ценовом диапазоне от 30 до 40 миллионов рублей — Bentley Bentayga 2023 года с пробегом в 25 километров за 38 миллионов.

Стоимость авто — 38 миллионов

Стоимость авто — 38 миллионов

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Частный продавец Николай обещает разные варианты покупки и наличие сервисной книжки. У автомобиля, судя по фото, шикарный бирюзовый салон.

У Bentley Bentayga шикарный салон

У Bentley Bentayga шикарный салон

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Lamborghini Huracan

Среди вариантов от 40 до 50 миллионов рублей интересно смотрится Lamborghini Huracan 2023 года с пробегом в 450 километров за 40 миллионов рублей.

Интересно было бы посмотреть на такой автомобиль на новосибирских дорогах

Интересно было бы посмотреть на такой автомобиль на новосибирских дорогах

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У автомобиля интересная обтекаемая форма кузова, приятный цвет и стильный салон с яркими акцентами.

— Реальный автомобиль. Имеется в наличии и под заказ, — пишет продавец Дарья.

Яркий салон Lamborghini Huracan

Яркий салон Lamborghini Huracan

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Ferrari Roma

Ferrari Roma 2022 года с пробегом в 10 тысяч километров продают за 45 миллионов рублей.

Ferrari Roma 2022 года

Ferrari Roma 2022 года

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Спортивный кузов и броский красный салон привлекают взгляд. Продавец Никита Константинович сообщает, что автомобиль предлагает исключительно под заказ.

Яркий салон Ferrari

Яркий салон Ferrari

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Rolls-Royce Cullinan

Чуть подороже предлагают Rolls-Royce Cullinan 2021 года с пробегом в 35 тысяч километров. Цена вопроса — 46,5 миллиона рублей.

Машину сфотографировали, кажется, на фоне дворца — вполне подходящая обстановка для нее

Машину сфотографировали, кажется, на фоне дворца — вполне подходящая обстановка для нее

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Автомобиль отличает внушительный кузов и комфортабельный салон. Машину сфотографировали на фоне какого-то дворца в окружении пальм. И вновь авто доступно исключительно под заказ.

Салон выглядит сдержанно и лаконично

Салон выглядит сдержанно и лаконично

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Rolls-Royce Ghost

Дороже всего в Новосибирске продается Rolls-Royce Ghost 2022 года выпуска с пробегом всего в 4 километра за 49,8 миллиона рублей. Автомобиль выглядит шикарно.

Дороже всего новосибирцам обойдется Rolls-Royce Ghost

Дороже всего новосибирцам обойдется Rolls-Royce Ghost

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Внутри — лаконичная обивка салона в спокойных тонах. Продавец Алена отметила, что машина доступна для любой формы оплаты.

Салон автомобиля за 49,8 миллиона рублей

Салон автомобиля за 49,8 миллиона рублей

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Большинство продавцов премиальных автомобилей не ответили на сообщения корреспондента НГС. Единицы отметили, что машины доступны под заказ и их нет в наличии в России. При этом никто из них не смог пояснить, пользуются ли автомобили такого ценового сегмента в Новосибирске популярностью.

Автоэксперт, член новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Данил Епанчинцев отметил, что многие люди в России сейчас стараются заработать благодаря возможностям параллельного импорта. При этом эксперт напомнил, что в этой сфере следует остерегаться мошенников, которые зарабатывают, обманывая людей, желающих приобрести автомобиль такого уровня.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске выросла популярность на электрокары среди автомобилистов. Те, кто уже успел протестировать экологичный транспорт, поделились с НГС своим мнением.

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