Как будто в ОАЭ: Новосибирск заполонили объявления о продаже премиальных авто — что они предлагают за 50 миллионов

На новосибирском Аvito в последнее время появилось много объявлений с предложениями о покупке автомобилей премиум-класса. Стоимость на некоторые модели доходит до 49 миллионов рублей. Всего представлено около 30 премиальных авто. НГС составил подборку шикарных машин — полюбуйтесь этой красотой.
Lamborghini Urus
В первой группе мы рассмотрели автомобили стоимостью от 25 миллионов рублей. Например, за 26,4 миллиона можно приобрести шикарный Lamborghini Urus 2021 года выпуска с пробегом в 53 тысячи километров.
— Реальный автомобиль, без страховых случаев, ДTП и окрасов, в идеальном состоянии (есть подтверждающие документы). Вы станете первым собственником в РФ, — обещает представитель автодилера ARENA Motors.
Porsche Cayman
Чуть дороже, за 26, 5 миллиона рублей новосибирцам предлагают купить шикарный розовый Porsche Cayman GT4 2023 года выпуска с пробегом всего в 100 километров. По словам продавца, машины они продают по всей стране. Продажа возможна за наличный и безналичный расчет, в лизинг c НДС и без НДС, в кредит.
Mercedes-Benz Maybach
Еще одно интересное предложение в этом ценовом сегменте — Mercedes-Benz Maybach S-класса 2023 года с пробегом в 50 километров. Цена вопроса — 28,5 миллиона рублей.
Купить мечту можно также любым удобным способом, начиная от наличного расчета и завершая лизингом. Сообщается также, что покупатель станет у машины первым владельцем.
Cadillac Escalade-V
В сегменте от 30 миллионов рублей любопытно смотрится Cadillac Escalade-V 2023 года с пробегом в 100 километров за 33,6 миллиона.
— Новый автомобиль с полным НДС 20% в наличии! Привезем автомобиль под заказ из ОАЭ, США, Кореи. Лизинг, аккредитация во всех лизинговых компаниях, — сообщает продавец.
Bentley Bentayga
Еще одно интересное предложение в ценовом диапазоне от 30 до 40 миллионов рублей — Bentley Bentayga 2023 года с пробегом в 25 километров за 38 миллионов.
Частный продавец Николай обещает разные варианты покупки и наличие сервисной книжки. У автомобиля, судя по фото, шикарный бирюзовый салон.
Lamborghini Huracan
Среди вариантов от 40 до 50 миллионов рублей интересно смотрится Lamborghini Huracan 2023 года с пробегом в 450 километров за 40 миллионов рублей.
У автомобиля интересная обтекаемая форма кузова, приятный цвет и стильный салон с яркими акцентами.
— Реальный автомобиль. Имеется в наличии и под заказ, — пишет продавец Дарья.
Ferrari Roma
Ferrari Roma 2022 года с пробегом в 10 тысяч километров продают за 45 миллионов рублей.
Спортивный кузов и броский красный салон привлекают взгляд. Продавец Никита Константинович сообщает, что автомобиль предлагает исключительно под заказ.
Rolls-Royce Cullinan
Чуть подороже предлагают Rolls-Royce Cullinan 2021 года с пробегом в 35 тысяч километров. Цена вопроса — 46,5 миллиона рублей.
Автомобиль отличает внушительный кузов и комфортабельный салон. Машину сфотографировали на фоне какого-то дворца в окружении пальм. И вновь авто доступно исключительно под заказ.
Rolls-Royce Ghost
Дороже всего в Новосибирске продается Rolls-Royce Ghost 2022 года выпуска с пробегом всего в 4 километра за 49,8 миллиона рублей. Автомобиль выглядит шикарно.
Внутри — лаконичная обивка салона в спокойных тонах. Продавец Алена отметила, что машина доступна для любой формы оплаты.
Большинство продавцов премиальных автомобилей не ответили на сообщения корреспондента НГС. Единицы отметили, что машины доступны под заказ и их нет в наличии в России. При этом никто из них не смог пояснить, пользуются ли автомобили такого ценового сегмента в Новосибирске популярностью.
Автоэксперт, член новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Данил Епанчинцев отметил, что многие люди в России сейчас стараются заработать благодаря возможностям параллельного импорта. При этом эксперт напомнил, что в этой сфере следует остерегаться мошенников, которые зарабатывают, обманывая людей, желающих приобрести автомобиль такого уровня.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске выросла популярность на электрокары среди автомобилистов. Те, кто уже успел протестировать экологичный транспорт, поделились с НГС своим мнением.