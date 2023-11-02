Как будто в ОАЭ: Новосибирск заполонили объявления о продаже премиальных авто — что они предлагают за 50 миллионов

Cadillac Escalade-V

В сегменте от 30 миллионов рублей любопытно смотрится Cadillac Escalade-V 2023 года с пробегом в 100 километров за 33,6 миллиона.



— Новый автомобиль с полным НДС 20% в наличии! Привезем автомобиль под заказ из ОАЭ, США, Кореи. Лизинг, аккредитация во всех лизинговых компаниях, — сообщает продавец.