Еще трех причастных к теракту в «Крокусе» задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске

После теракта в «Крокусе» причастных к нему начали находить по всей стране Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Центр общественных связей ФСБ сообщил, что в деле о теракте в «Крокус Сити Холле» появились три новых фигуранта. По данным службы, их задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске. Один из них — гражданин России, еще двое — выходцы из Центрально-Азиатского региона.



В ФСБ сообщают, что один из задержанных был вербовщиком и финансировал исполнителей теракта, остальные двое переводили деньги «на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте».



Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Несколько человек зашли в здание, открыли стрельбу по мирным людям, устроили пожар. По последним данным, во время теракта пострадали 695 человек, среди них — 15 детей. Из них 144 человека погибли, в том числе шестеро детей.

