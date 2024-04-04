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Страна и мир Теракт в Crocus City Hall подробности Еще трех причастных к теракту в «Крокусе» задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске

Еще трех причастных к теракту в «Крокусе» задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске

Один из них оказался гражданином РФ

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После теракта в «Крокусе» причастных к нему начали находить по всей стране

Центр общественных связей ФСБ сообщил, что в деле о теракте в «Крокус Сити Холле» появились три новых фигуранта. По данным службы, их задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске. Один из них — гражданин России, еще двое — выходцы из Центрально-Азиатского региона.

В ФСБ сообщают, что один из задержанных был вербовщиком и финансировал исполнителей теракта, остальные двое переводили деньги «на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте».

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Несколько человек зашли в здание, открыли стрельбу по мирным людям, устроили пожар. По последним данным, во время теракта пострадали 695 человек, среди них — 15 детей. Из них 144 человека погибли, в том числе шестеро детей.

На этой неделе Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МВД, пообещал, что Россия доберется до заказчиков теракта в «Крокусе».

ПО ТЕМЕ
Крокус Сити Холл Теракт ФСБ Москва Екатеринбург Омск Владимир Путин Задержаны подозреваемые
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