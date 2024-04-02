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Страна и мир подробности В Ярославской области поезд снес автобус с людьми, в Екатеринбурге горел завод: главные новости 1 апреля

В Ярославской области поезд снес автобус с людьми, в Екатеринбурге горел завод: главные новости 1 апреля

Рассказываем о самом важном, что случилось в этот день, в коротком дайджесте

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В Белгород в очередной раз летели ракеты. Их сбили, но разрушений избежать не удалось

Первое апреля считается днем смеха, но нам уже давно не до шуток, и события очередного понедельника повода для улыбок, к сожалению, не добавили. О том, чем запомнится этот день, мы расскажем в коротком дайджесте.

В Екатеринбурге произошел пожар на территории Уралмашзавода

Днем 1 апреля на территории Уралмашзавода в Екатеринбурге начался пожар — загорелся склад, принадлежащий компании, производившей трансформаторы. Площадь пожара составила 4,5 тысячи квадратных метров, на 300 квадратов обрушилась сгоревшая крыша.

Был риск взрыва — из здания вынесли 24 газовых баллона с кислородом и пропаном.

По данным источника издания E1.RU, причиной пожара могли стать искры от болгарки, которые отлетели в бочку с лаком.

В Ярославской области поезд врезался в автобус

На железнодорожном переезде под Переславлем Ярославской области скорый поезд снес пассажирский автобус. На момент публикации известно, что в результате ДТП погибли семь человек.

В Ярославской транспортной прокуратуре изданию 76.RU рассказали, что, по предварительным данным, из-за технической поломки автобус остановился на переезде и не смог продолжить движение.

— Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось, — сообщили в ведомстве.

Обо всем, что известно о трагедии, вы можете узнать в специальном сюжете, посвященном страшной аварии.

Белгород снова атаковали ракетами. Есть пострадавшие

Система ПВО сбила 17 воздушных целей на подлете к Белгороду. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что, по предварительной информации, 9 человек пострадали.

— Один мужчина в тяжелом состоянии — у него проникающее ранение грудной клетки и сквозное ранение стопы. У его дочери — баротравма. Бригадой скорой оба пострадавших были доставлены в областную клиническую больницу, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь, — написал Гладков у себя в телеграм-канале. — Семь человек — шестеро мужчин и одна женщина — доставлены в городскую больницу № 2 с осколочными ранениям разных частей тела и баротравмами. Всем им оказываем квалифицированная медицинская помощь.

Кроме того, в Белгороде в результате воздушной атаки оказались выбиты окна в 13 квартирах восьми многоквартирных домов, повреждены три частных дома, в одной из школ сильно посечен фасад здания (побита плитка, выбито порядка двадцати окон), также повреждено три автомобиля, один из которых полностью сгорел.

В Москве эвакуировали Курский вокзал

Сегодня в Москве произошла эвакуация Курского вокзала. По информации Московской железной дороги, всех пассажиров вывели с территории вокзала в связи с «работой правоохранительных органов».

Очевидцы рассказали изданию MSK1.RU, что причиной эвакуации якобы стало сообщение о минировании здания вокзала. Эвакуация началась в около 13:00 мск, а закончилась в 17:30 мск. На движение поездов ситуация не повлияла.

Для пересдачи ЕГЭ добавят резервные дни

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что до конца приемной кампании в вузы в 2024 году для пересдачи ЕГЭ по одному из предметов по выбору добавят два резервных дня. При это он отметил, что главное в этом вопросе, чтобы у регионов были возможности и инфраструктура на проведение дополнительных экзаменов.

— Мы вначале думали один день, но регионы к нам вышли с предложением, что все-таки один день сдавать все предметы будет сложно, будет путаница, технически обработать будет сложно. Мы пришли к выводу, что будут дополнительно два резервных дня добавлены, — сказал Музаев, выступая в Совете Федерации.

ПО ТЕМЕ
1 апреля Весна Новости Дайджест Ярославль Поезд Автобус Погибшие Москва Курский вокзал Екатеринбург ЕГЭ Белгород Пострадавшие Атака Ракеты
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