«Ощущение, что мы платим за всех отдыхающих»: сибирячка с семьей переехала в Сочи — честный рассказ о жизни у моря

Сибирячка Оксана Кукушкина родом из Кузбасса, но последние 10 лет жила в Новосибирске. В свое время женщина окончила Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова и работала в сфере продаж.



— Я работа руководителем отдела продаж в разных компаниях, а также руководителем филиала. Так как со временем эта сфера мне перестала нравиться, я решила ее сменить и пошла получать новое образование. Я получила два диплома, которые позволили мне работать на себя. Сейчас я специалист Getcourse — платформы для онлайн-школ и специалист GSR. Это специалист по психологии, — объяснила сибирячка.