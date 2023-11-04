«Ощущение, что мы платим за всех отдыхающих»: сибирячка с семьей переехала в Сочи — честный рассказ о жизни у моря

О том, чтобы переехать в Сочи, бывшая жительница Новосибирска Оксана Кукушкина никогда не задумывалась. Но однажды побывав с семьей на весенних каникулах в курортном городе, сибирячка решила перебраться ближе к морю. Корреспондент НГС Павел Пешков поговорил с Оксаной и узнал, почему продукты лучше покупать на рынках, а дома всегда держать запасы питьевой воды. Также женщина рассказала, как найти в городе дешевое жилье, хороших мастеров в сфере красоты и поделилась отношением местных к туристам.
Сибирячка Оксана Кукушкина родом из Кузбасса, но последние
— Я работа руководителем отдела продаж в разных компаниях, а также руководителем филиала. Так как со временем эта сфера мне перестала нравиться, я решила ее сменить и пошла получать новое образование. Я получила два диплома, которые позволили мне работать на себя. Сейчас я специалист Getcourse — платформы для онлайн-школ и специалист GSR. Это специалист по психологии, — объяснила сибирячка.
У Оксаны и ее мужа Данила четверо детей, двое уже взрослые и живут отдельно, а
— В марте 2022 года на весенних детских каникулах мы всей семьей ехали в Сочи. Когда мы сюда приехали, было достаточно прохладно, но даже несмотря на это я буквально влюбилась в город, и мы семьей приняли решение, что будем сюда переезжать. Мы дождались окончания учебного года, загрузили вещи в машину и поехали. Дорога на автомобиле заняла 5 дней, и уже 5 июня мы были тут, — пояснила Оксана.
Липовые объявления и соцсети — как искать квартиру
Так как семья переезжала в Сочи в туристический сезон, стоимость на аренду жилья поднялась в несколько раз. Чтобы найти хорошую квартиру по приемлемой цене, Оксана не стала искать варианты на популярных сайтах с объявлениями недвижимости, а воспользовалась тематическими группами в социальных сетях.
— Квартиры можно искать на «Авито» и других сайтах с объявлениями, но так как мы переезжали в туристический сезон, цены были очень высокими. Тогда я в разных социальных сетях подписалась на местные паблики по интересам. Посмотрела, что там пишут люди, что спрашивают. В один момент написала в чатах, что семья из Новосибирска ищет квартиру на долгосрочный период, и на мое объявление откликнулась женщина, которая и сдала нам жилье, — поделилась секретом Оксана.
В Сочи семья сняла трехкомнатную квартиру за
— Здесь есть такая практика, что в туристический сезон квартплату поднимают. Это прописывают в договоре аренды, но мы сняли квартиру с фиксированной платой. Все коммунальные услуги в Сочи дороже, чем в Новосибирске. Так как туристы снимают квартиры посуточно, они не платят за тот же вывоз мусора, например, поэтому складывается ощущение, что мы платим за всех отдыхающих. В месяц коммунальные платежи обходятся в среднем
По словам Оксаны, жилье в Сочи значительно дороже. Продав трехкомнатную квартиру в Новосибирске за 7 миллионов, семья через год смогла приобрести двухкомнатную квартиру, при этом им пришлось добавить еще миллион.
— Одна из особенностей поиска жилья для покупки заключается в том, что риелторы выкладывают тысячи липовых объявлений, и настоящих не отыскать, поэтому искать квартиру лучше через проверенного риелтора, — рассказала Оксана.
«Считаюсь местной, но плачу как турист»: о ценах на продукты, работе транспорта и дефиците кадров
Цены на продукты в сочинских супермаркетах практически не отличаются от новосибирских. Однако после переезда семья отказалась от покупок в магазине в пользу рынков. По словам Оксаны, хотя на рынках и базарах цены выше, зато и качество продуктов намного лучше.
— Я уже давно закупаю продукты на рынках и базарах, тут ценник, конечно, выше, но качество товаров намного лучше, чем в тех же супермаркетах. По мне, лучше переплатить, но купить натуральные продукты. Здесь апельсины пахнут апельсинами, и вкус у овощей настоящий, как в детстве, когда мы ели овощи и фрукты на даче прямо с грядок и деревьев. В среднем на семью из четырех человек мы тратим на продукты более
А вот цены в сочинских ресторанах намного выше, чем в Новосибирске. Даже в самом непримечательном заведении ужин может обойтись в кругленькую сумму.
— Из-за того, что город туристический, цена выше. Что мне не нравилось и к чему пришлось привыкать: я живу в Сочи и считаюсь местной, но плачу как турист. Минимум на одного человека выходит
В Сочи нет метро, поэтому город заполонили автобусы и маршрутки. При этом здесь редко возникают пробки.
— Здесь нет метро, но хорошо развит общественный транспорт, который курсирует по всему городу. Пробки иногда возникают, но не такие, как в Новосибирске. Плюс, когда город готовили к олимпиаде, тут построили хорошие дорожные развязки, за счет этого и не возникает заторов, — пояснила сибирячка.
По словам Оксаны, работу в Сочи очень легко найти. В городе постоянно ищут врачей, учителей, водителей, да и простых рабочих.
— Как пример возьмем бьюти-индустрию: много открывается новых салонов, а специалистов найти не могут, из-за этого цена на эти услуги выше, чем в Новосибирске. Помимо того, что цены кусаются, так еще и мастера хорошего трудно найти. Приходится пройти через несколько не очень хороших мастеров, прежде чем найти отличного специалиста. Если в Новосибирске хороший маникюр можно сделать за 1000, то тут ценник за это начинается от 1500 рублей. Отмечу, что тут очень ценят мастеров из Сибири, их с радостью принимают на работу. Я сама, когда бываю в Новосибирске, хожу к нашим мастерам, — рассказала Оксана.
О переполненных школах и отсутствии врачей
В Сочи активно строят новые школы. Так, по данным начальника управления по образованию и науке администрации Сочи Ольги Медведевой, за 4 года в курортном городе свои двери распахнули 6 новых учебных заведений. И это еще не конец: по планам муниципалитета, до конца 2023 года подрядчик должен сдать еще два учебных заведения. Несмотря на такое активное развитие образовательной сферы, многие классы оказываются переполнены.
— В школах дети вынуждены учиться в несколько смен из-за того, что не хватает учителей. В классах учатся сразу по 40 детей. Новые школы строят, а работать некому. В гимназии, в которую ходят мои дети, в этом году было 7 первых классов, повезло, что учителей нашли для всех. Поэтому тут постоянно приглашают на работу педагогов из других регионов, так что работа точно есть, — пояснила Оксана.
Но, несмотря на переполненность учебных заведений, дети Оксаны без труда получили места в образовательных учреждениях.
Если говорить о высшем образовании, то главный и самый популярный вуз в Сочи — СГУТиКД — Сочинский государственный университет туризма и курортного дела. Есть филиалы РУДН, РГСУ, МАДИ и СГА. Работают два негосударственных вуза: Сочинский институт моды, бизнеса и права и Международный инновационный институт.
Образование в Сочи не считается сильным. В Национальном рейтинге университетов СГУТиКД на 266–267-м месте. В рейтинге вузов Южного федерального округа он занимает последнюю строчку.
— К сожалению, многие отправляют своих детей учиться в другие города, если есть возможность. Например, в близлежащие Краснодар или Ростов-на-Дону, а также Москву и Питер. Хотя отмечу, что вузы здесь хорошие, — рассказа Оксана.
Еще одна боль Сочи — это медицина. По словам Оксаны, в городе много новых и хорошо оснащенных больниц, но работать в них некому, в Сочи дефицит медицинского персонала.
— Второй год на нашем участке нет педиатра, просто не могут найти специалиста. Чтобы получить квалифицированную помощь врача, горожане чаще обращаются в платные клиники. Я иногда пользуюсь бесплатной медициной, но ко многим врачам очередь расписана на
Но даже несмотря на то, что медиков в городе не хватает, вы вряд ли встретите большие очереди на прием к врачу.
— Но есть здесь и плюс у государственной медицины: вы через «Госуслуги» записываетесь к врачу, приходите к назначенному времени — и перед вами не будет огромной очереди. Плюс здесь за счет климата люди реже болеют, мы даже перестали ставить прививки от гриппа, — отметила Оксана.
Вода в бутылках и спокойные улицы: о плюсах и минусах Сочи
Несмотря на то, что Сочи туристический город и сюда толпами приезжают путешественники, в городе очень безопасно.
— Одно из преимуществ Сочи — здесь дети могут свободно гулять по городу без сопровождения взрослых. В городе очень безопасно, поэтому родители спокойно отпускают детей на прогулки. Даже пятилетний ребенок может гулять один на детской площадке, и родители знают, что с ним ничего не случится.
Несомненно, главным плюсом портового города является теплый климат, который привлекает десятки отдыхающих. Кроме того, из Сочи легко путешествовать за границу.
— Мы уже съездили на машине в Грузию, сейчас у нас в планах побывать в Азербайджане, — отметила Оксана.
Одна из основных проблем города — регулярные отключения воды. По словам Оксаны, из-за особенностей местного ландшафта здесь часто происходят аварии на водопроводе.
— Город растет, постоянно ввозят новое жилье, и когда его подключают, водоснабжение перекрывают. К тому же местность гористая и часто происходит сход грунта, из-за этого происходят поломки центрального водоснабжения. Но все уже привыкли к этому и во всех квартирах всегда стоят большие бутылки с водой, как раз на такие случаи, — пояснила сибирячка.
Оксана не жалеет, что переехала в Сочи. По словам сибирячки, жизнь в курортном городе дала ей силы для развития карьеры и возможность жить в теплом климате рядом с морем.
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