«Это другой человек». Как жена мобилизованного выхаживает его после ранения — у него ПТСР и нет части органов

«Говорил: «Самое главное — я живой»»

Анна (имена героини и ее мужа изменены, но известны редакции) с Александром едва успели сыграть свадьбу, как мужчина получил повестку. О том, что это случится так скоро после объявления мобилизации, она и не предполагала, но ожидала, что Александра могут призвать — когда-то он служил по контракту в Чечне.



В декабре мужчина вместе с другими мобилизованными отправился из лагеря при НВВКУ в Ростовскую область, а затем в зону спецоперации. Супруги старались поддерживать связь: уходя на задания, Александр предупреждал жену, что будет недоступен на ближайшие 3–4 дня, но регулярно возвращался и отписывался. А в феврале Анна почувствовала, что с мужем что-то произошло — на связь он не выходил почти неделю.