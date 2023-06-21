С орденом Мужества и без денег. Мобилизованного новосибирца возвращают на СВО после ранения — у него осколок в груди

Ушел на СВО с категорией Б, а после ранения получил А

Денис — офицер запаса из Краснообска. До призыва по мобилизации он работал начальником участка в крупной компании, занимающейся обработкой металла.



— Я думала, что ему бронь дадут, так как компания занимается гособоронзаказом… Но, видимо, не успели, — вспоминает его жена Екатерина.

