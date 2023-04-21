«Как сказать сыну? Твой папа погиб, вот 656 рублей?» История сибирячки, которая добивается выплат из-за гибели мужа в СВО

Как муж Екатерины ушел на СВО и как погиб

У Екатерины и Алексея двое детей, старший появился в первом браке Екатерины. Младшему сыну сейчас 3 года , и на тот момент, когда Алексею пришла повестка, Екатерина была в декрете. Ее муж работал в такси, подрабатывал, изготавливая мебель. За плечами у 29-летнего мужчины — срочка и звание ефрейтора.



— Когда пришла повестка, он даже не думал не идти или отмазываться. Сказал: «Как я в глаза детям смотреть буду?» Ну и я знала, что он вернется, потому что знала, какой он человек. Мы все ждали его домой, — рассказывает Екатерина.

