«Как сказать сыну? Твой папа погиб, вот 656 рублей?» История сибирячки, которая добивается выплат из-за гибели мужа в СВО

Муж Екатерины Алексей Дулин погиб во время спецоперации. Его мобилизовали в конце сентября, а спустя два месяца родные получили трагическое известие. С тех пор для Екатерины началась борьба за положенные льготы и средства к существованию: поднимать на ноги двух детей ей теперь приходится в одиночку. Екатерина рассказала корреспонденту НГС о том, во что превратилась ее жизнь после смерти супруга: о бюрократических сложностях, обращениях в прокуратуру и к президенту, а также об ожидании положенных выплат. Например, пенсия по потере кормильца до сих пор не назначена ее детям, хотя с момента гибели их отца прошло
Как муж Екатерины ушел на СВО и как погиб
У Екатерины и Алексея двое детей, старший появился в первом браке Екатерины. Младшему сыну сейчас
— Когда пришла повестка, он даже не думал не идти или отмазываться. Сказал: «Как я в глаза детям смотреть буду?» Ну и я знала, что он вернется, потому что знала, какой он человек. Мы все ждали его домой, — рассказывает Екатерина.
А в конце ноября ей позвонил сослуживец Алексея и сказал, что ее муж погиб. Официального подтверждения из воинской части не поступало, более того, через пару дней после того звонка, Екатерину вызвали в военкомат, где ей сказали, что муж жив. Женщина сходила с ума от неизвестности, поэтому даже попросила знакомых, проживающих в Ростовской области, поискать ее мужа в морге, куда поступают тела военнослужащих. Но результатов это не дало.
В конце декабря Екатерина отправила запрос в Министерство обороны, чтобы узнать судьбу своего мужа. А 11 января получила извещение о его гибели (фото имеется в распоряжении НГС). Похоронили Алексея через два дня на кладбище Краснообска — все затраты на себя взяла администрация. Уже после похорон Екатерина получила ответ от министерства (есть в распоряжении редакции), в котором были уже известные ей сведения:
— Ваш муж, Дулин Алексей Геннадьевич, ефрейтор, захоронен с воинскими почестями
Для Екатерины началась новая жизнь, в которой она могла рассчитывать только на свои силы. Ей было сложно рассказать детям о гибели отца:
— Старший сильно переживал, потому что папа обещал вернуться. И первые слова его были: «Как погиб? Он же обещал вернуться». Младший еще не понимает, я ему говорю, что папа на небе спит. Но он не понимает, что его нет. Мне еще предстоит этот момент через год-полтора — объяснить ему, что с папой.
Сейчас доход женщины составляет 30–40 тысяч рублей в месяц — именно на эту сумму ей нужно содержать двоих детей. А также необходимо решить вопрос с жильем, поэтому льготы, которые ей положены по закону, ей бы очень помогли. Но с ними возникла проблема.
«Муж погиб, похоронили и все забыли»
По словам Екатерины, она была удивлена, что помощь семьям погибших в СВО военных на деле оказалось не так просто получить, а за некоторые льготы пришлось откровенно бороться.
В 2023 году она узнала, что компенсация расходов за детский сад (на младшего ребенка), которая осуществлялась в 2022 году в качестве меры поддержки семей мобилизованных, неожиданно прекратилась. Она обратилась в Министерство труда и соцразвития Новосибирской области и получила оттуда ответ (фото имеется в распоряжении НГС):
— В связи с окончанием срока выплаты с
Как объясняет женщина, сейчас она получает 50% компенсации как мать-одиночка. Она несколько раз, с ее слов, обращалась в правительство по поводу детского сада, добиваясь
О каких-то льготах, положенных ей, она узнавала сама.
— В интернете я прочитала, что мне положено. Оказывается, в списке есть продуктовый набор. Так как помощи мне ждать неоткуда, я подумала: «Ну если положено, значит я узнаю». Я обратилась в соцзащиту местную, на что мне сказали, что такого набора в нашем районе нет и никогда не было, а в деньгах это не выдается. Не помню уже, куда я написала, потому что начиная с декабря я постоянно пишу, наверное, в Москву написала. И вот через некоторое время мне перезвонили оттуда, сказали, что мне выделили
Сложнее всего было с большими выплатами, которые поступают семьям погибших. Сразу после смерти Алексея Екатерина и его родители получили губернаторскую выплату. Затем пришла президентская выплата, а единовременную от Министерства обороны пришлось ждать несколько месяцев — деньги пришли лишь в апреле.
— Может быть, кто-то думает, что это огромные деньги, но они делятся на всех членов семьи: родителей, меня и моего младшего сына. При этом деньгами, которые приходят на счет сына, я не имею права распоряжаться до того, как ему исполнится 18 лет, — объясняет она.
Екатерина делает на этом акцент, поскольку сейчас она с детьми находится в затруднительном положении из-за квартиры:
— Квартиру надо покупать. Потому что эта квартира в ипотеке, ее муж брал пополам с мамой. Неизвестно, как с этим всё решится, поэтому я жду этих денег, чтобы взять нам жилье, чтобы нам было где жить с детьми. Через полтора месяца нам вступать в наследство, я не знаю, сколько у нас там будет с сыном. Одна вторая или даже меньше, возможно.
Она переживает, что суммы, которая есть сейчас в ее распоряжении, не хватит на покупку квартиры для них троих с учетом того, как быстро дорожает жилье:
— По факту мне с сыном перечислили выплаты, но я осталась без мужа, дети — без отца, и живите как хотите и где хотите. За ветерана боевых действий в месяц платят мне и сыну по
Как объясняет женщина, именно столько насчитали в МФЦ, куда она недавно обращалась. С
— Лучше вообще не платить, мне кажется, чем платить такое, — возмущается Екатерина.
Сейчас Екатерина по-прежнему дожидается пенсии по потере кормильца, ее всё еще не назначили детям, несмотря на то что с момента гибели Алексея прошло
Екатерина подозревает, что проблема может быть в личном деле Алексея, которое ей так и не прислали из части, а также в ошибке в звании мужа: в военном билете он ефрейтор, а в документах, которые получила Екатерина после гибели, значится как рядовой. В воинской части ей порекомендовали обратиться в военную прокуратуру, Екатерина написала обращение и ждет ответа оттуда.
— Я не сижу на месте, я пишу везде, потому что понимаю, что мне надо поднимать на ноги двоих детей. Мы жили своей семьей, у нас были планы, и в один момент всё рухнуло. Я живу, потому что живу, живу ради детей. Поэтому я так бегаю со всеми пособиями и пенсией, неизвестно, что будет дальше, — считает она.
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Корреспондент НГС направила запрос в Министерство труда и соцразвития НСО по вопросу назначения пенсий по потере кормильца детям Екатерины. На момент публикации статьи ответ еще не поступил.
Недавно журналист НГС рассказала, как проживала известие о смерти и похороны родственника, который не вернулся с СВО.