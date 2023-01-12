В Краснообске простятся с 29-летним погибшим в спецоперации — он был мобилизован

Житель Краснообска Алексей Дулин погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщается в группе администрации Краснообска в соцсети «ВКонтакте».



— Алексей Геннадьевич родился 6 мая 1993 года в р. п. Краснообске . Обучался в Краснообской школе № 2 , после чего — в Сибирском государственном университете геосистем и технологий. Имел воинскую специальность — наводчик-оператор боевых машин пехоты и воинское звание — ефрейтор. Родные и близкие об Алексее Геннадьевиче отзываются как об отзывчивом и добром человеке, внимательном сыне, муже и отце, — говорится в сообщении.

