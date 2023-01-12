В Краснообске простятся с 29-летним погибшим в спецоперации — он был мобилизован

Житель Краснообска Алексей Дулин погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщается в группе администрации Краснообска в соцсети «ВКонтакте».
— Алексей Геннадьевич родился 6 мая 1993 года в
В администрации корреспонденту НГС сообщили, что Алексей Дулин был призван в рамках частичной мобилизации.
Церемония прощания с ним пройдет завтра, 13 января.
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