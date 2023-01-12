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Спецоперация на Украине

В Краснообске простятся с 29-летним погибшим в спецоперации — он был мобилизован

Похороны пройдут завтра, 13 января

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У Алексея Дулина остались жена и ребенок

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Житель Краснообска Алексей Дулин погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщается в группе администрации Краснообска в соцсети «ВКонтакте».

— Алексей Геннадьевич родился 6 мая 1993 года в р. п. Краснообске. Обучался в Краснообской школе № 2, после чего — в Сибирском государственном университете геосистем и технологий. Имел воинскую специальность — наводчик-оператор боевых машин пехоты и воинское звание — ефрейтор. Родные и близкие об Алексее Геннадьевиче отзываются как об отзывчивом и добром человеке, внимательном сыне, муже и отце, — говорится в сообщении.

В администрации корреспонденту НГС сообщили, что Алексей Дулин был призван в рамках частичной мобилизации.

Церемония прощания с ним пройдет завтра, 13 января.

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Недавно житель Читы, который в августе пошел добровольцем на спецоперацию и получил ранение, в госпитале обнаружил, что ему не перечисляли положенные зарплату и выплаты. Он рассказал, как пытался выбить деньги.

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