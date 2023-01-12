Собирал бумажки с пробитой рукой. Вернувшийся с СВО доброволец остался без выплат под Новый год

После ранения мне дали отпуск, я поехал сначала в часть и там тоже столкнулся с неуважительным поведением. Нас даже не встретили. Речь не про то, что нас надо с фанфарами встречать как героев, а просто как своих сотрудников. Мне с ранением пришлось бегать по кабинетам, собирать бумажки, чтобы получить деньги.



За две недели с огромным трудом я смог выбить только часть своей зарплаты. Но, кроме выплат, есть еще ряд моментов: отпуск и лечение, в том числе санаторное, медицинская и психологическая реабилитация — этого нам тоже никто не предоставил.

