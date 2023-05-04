Детям погибшего мобилизованного из Новосибирска назначили пенсии по потере кормильца после публикации НГС

— После выхода публикации позвонили с различных ведомств, все в недоумении, что пенсию дети до сих пор не получают. За моей семьей закрепили сотрудника соцзащиты, который должен помогать как раз в решении проблем. Хотя он должен был быть изначально с октября, как мужа забрали, — сообщила Екатерина корреспонденту НГС.

