Детям погибшего мобилизованного из Новосибирска назначили пенсии по потере кормильца после публикации НГС

В Новосибирске дети погибшего в ноябре 2022 года мобилизованного Алексея Дулина начали получать пенсию по потере кормильца. Историю семьи, в которой вдова Екатерина осталась одна с двумя детьми и борется за получение полагающихся ей выплат, мы рассказывали в апреле.
— После выхода публикации позвонили с различных ведомств, все в недоумении, что пенсию дети до сих пор не получают. За моей семьей закрепили сотрудника соцзащиты, который должен помогать как раз в решении проблем. Хотя он должен был быть изначально с октября, как мужа забрали, — сообщила Екатерина корреспонденту НГС.
В итоге пенсии, которые не были назначены детям погибшего Алексея Дулина в течение 5 месяцев, поступили 2 мая.
Также, как объяснила вдова, ей прислали ответ из Министерства обороны (фото документа есть в распоряжении НГС) и сообщили, что Алексей Дулин посмертно награжден орденом Мужества.
— Орден Мужества и удостоверение в государственной награде РФ управлением кадров ЦВО направлены в военный комиссариат Новосибирской области для организации передачи в семью награжденного в возможно короткие сроки, — говорится в ответе министерства.
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