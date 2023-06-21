Запросили документы в Минобороны: губернатор НСО заинтересовался мобилизованным, который остался без выплаты за ранение

Губернатор Новосибирской области поручил заняться разрешением ситуации
Напомним, мужчина получил ранение, врачи московского госпиталя Минобороны РФ установили, что у него осколок в груди, который решили не удалять. Несмотря на его состояние, ему поставили категорию годности «А» (до мобилизации у него была «Б») и готовы были отправить в зону СВО. Сейчас он находится в отпуске, в Новосибирске, выплат за ранение он так и не получил.
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