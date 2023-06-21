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Спецоперация на Украине

Запросили документы в Минобороны: губернатор НСО заинтересовался мобилизованным, который остался без выплаты за ранение

У мужчины осколок у сердца и группа годности «А»

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Губернатор Андрей Травников поручил своим сотрудникам связаться с супругой мобилизованного новосибирца

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Губернатор Новосибирской области поручил заняться разрешением ситуации 42-летнего мобилизованного Дениса (имя изменено), о которой сегодня, 21 июня, рассказал НГС.

Напомним, мужчина получил ранение, врачи московского госпиталя Минобороны РФ установили, что у него осколок в груди, который решили не удалять. Несмотря на его состояние, ему поставили категорию годности «А» (до мобилизации у него была «Б») и готовы были отправить в зону СВО. Сейчас он находится в отпуске, в Новосибирске, выплат за ранение он так и не получил.

— По поручению губернатора специалисты общественной приемной оперативно связались с супругой 42-летнего мобилизованного из Новосибирской области. Ранее супруга военнослужащего с этими вопросами в общественную приемную не обращалась. Коллеги уточнили, какая требуется помощь. Сейчас специалисты министерства труда и социального развития и министерства здравоохранения региона в инициативном порядке запросили в министерстве обороны и медицинской организации в Москве документы, необходимые для оформления соответствующей выплаты за ранение, и документы, подтверждающие установленную ВВК категорию годности мужчины к военной службе. Одновременно рассматриваются возможные варианты юридического, социального, медицинского сопровождения военнослужащего, оказания мер социальной поддержки его семье. Эту ситуацию мы взяли на контроль вплоть до ее фактического разрешения, — сообщил руководитель общественной приемной губернатора Новосибирской области Игорь Баранов.

Все новости о спецоперации и военнослужащих мы собираем в этом сюжете.

Мобилизованные из НовосибирскаГубернаторАндрей Травников
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