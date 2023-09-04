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На первом в этом учебном году уроке «Разговоры о важном» детям показали обращение Путина

Президент поздравил школьников с началом учебного года

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Первый в этом учебном году «Разговор о важном» прошел в школах 4 сентября

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Появившиеся в российских школах в 2022 году «Разговоры о важном» продолжатся и в новом учебном году: первое занятие цикла состоялось 4 сентября. Оно было посвящено Дню знаний и истории праздника. Как и прежде, для школьников разных возрастов были подготовлены разные материалы, но в каждом были отрывки выступления Владимира Путина с победителями международных олимпиад и конкурсов, которую он провел 1 сентября. Президент поздравил всех участников цикла встреч «Разговоры о важном» с началом нового учебного года.

— Любовь к России является главной мыслью «Разговоров о важном», — заявил Владимир Путин. — Но надо подойти к этому творчески. Вместе с разных сторон надо подавать эту тему, красиво, интересно, с тем, чтобы у ребят глаза горели и чтобы вы сами получали удовольствие.

Школьники с выдающимися достижениями в учебе, которые встречались с президентом 1 сентября, сами провели «Разговоры о важном» в своих школах.

«Разговоры о важном» появились в программе в 2022 году. Впервые эту тему подняли в апреле этого года, вместе с идеей ввести в школах еженедельное торжественное поднятие флага и исполнение гимна. В июне начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков уже рассказывал о подготовке, а в августе Министерство просвещения опубликовало на своем сайте методические рекомендации для учителей к этим урокам.

Владимир ПутинРазговор о важном
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