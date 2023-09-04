На первом в этом учебном году уроке «Разговоры о важном» детям показали обращение Путина

«Разговоры о важном» появились в программе в 2022 году. Впервые эту тему подняли в апреле этого года, вместе с идеей ввести в школах еженедельное торжественное поднятие флага и исполнение гимна. В июне начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков уже рассказывал о подготовке, а в августе Министерство просвещения опубликовало на своем сайте методические рекомендации для учителей к этим урокам.