«Иностранцы здесь всегда будут чужаками»: россиянка рассказала, почему Китай не подходит для переезда. Хотя сама там живет

Сейчас Сперанская занимается научной деятельностью и преподает в университете города Ланьчжоу на Северо-Западе Китая. Новому руководству она так пришлась по душе, что китайцы продлили с ней трехгодичный контракт. Сама преподавательница тоже влюбилась в Китай и на своей страничке в соцсети делится интересными наблюдениями о быте, обычаях, буднях и праздниках жителей Поднебесной. Ее занимательные наблюдения наши красноярские коллеги из NGS24.RU собрали в коротком видео.