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«Иностранцы здесь всегда будут чужаками»: россиянка рассказала, почему Китай не подходит для переезда. Хотя сама там живет

Доцент Алевтина Сперанская заключила контракт с Ланьчжоуским университетом

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Видео: NGS24.RU

Специалист по русскому языку, доцент профильной кафедры Сибирского федерального университета Алевтина Сперанская в корне поменяла свою жизнь и уехала на работу в Китай, хотя раньше никогда не бывала за границей даже в туристических поездках.

Сейчас Сперанская занимается научной деятельностью и преподает в университете города Ланьчжоу на Северо-Западе Китая. Новому руководству она так пришлась по душе, что китайцы продлили с ней трехгодичный контракт. Сама преподавательница тоже влюбилась в Китай и на своей страничке в соцсети делится интересными наблюдениями о быте, обычаях, буднях и праздниках жителей Поднебесной. Ее занимательные наблюдения наши красноярские коллеги из NGS24.RU собрали в коротком видео.

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