Повестки отправят на «Госуслуги», уклонистам запретят покидать страну: что хотят изменить в системе воинского учета

Госдума готовится принять законопроект, который должен изменить правила воинского учета в России — сегодня депутаты рассмотрят его во втором чтении. Мы подробно рассказывали об этом проекте: депутаты «Единой России» внесли его в Госдуму еще в 2018 году, с тех пор он постоянно дорабатывался, а в этом году с третьего чтения был снова отправлен на второе для того, чтобы туда внесли необходимые поправки. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в своем выступлении перед журналистами рассказал, что будет нового: кроме единого реестра военнообязанных нас ждут еще и электронные повестки, а также будут ужесточены меры против уклонистов.
Единый реестр военнообязанных
Одна из главных задач законопроекта — создание единого реестра военнообязанных. По словам Андрея Картаполова, новая инициатива исправляет те недостатки в системе воинского учета, которые были выявлены в прошлом году (в том числе во время проведения частичной мобилизации).
— Эта новая система ориентирована на человека и сводит к минимуму возможности ошибок и необходимость общения военнообязанного с военным комиссариатом. Это потребует создания единого реестра военнообязанных, который будет организован на базе государственно-информационного ресурса, что сделает всю систему воинского учета прозрачной, а сведения — актуальными, — рассказал депутат.
Меры против уклонистов
Глава комитета Госдумы по обороне отметил, что военнослужащие, которые исполняют свою обязанность и «отдают долг», не могут находиться в равных условиях с теми, кто от этого уклоняется. Поэтому против уклонистов будут применяться дополнительные меры.
— Если человек не получает повестку или делает вид, что ее не получает, он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военкомат, — объяснил Андрей Картаполов. — Если он этого не сделает, то ему за цифровой подписью военного комиссара приходит уведомление о том, что вводится ограничение на выезд, и предупреждение, что последуют другие ограничительные меры. Если он вновь не явится, то через 20 дней этот военнообязанный может лишиться возможности управления транспортным средством, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать ИП, брать кредиты, займы и так далее.
Картаполов отметил, что дополнительные ограничения смогут вводить и региональные власти (для тех военнообязанных, кто не явился в военкомат в течение 20 дней после получения повестки). Все эти меры будут распространяться не только на срочников, а на всех военнообязанных (в том числе и тех, кто в запасе). При этом военнообязанный сможет обжаловать эти меры, если считает, что их ввели несправедливо или он по объективным причинам не мог явиться в военкомат. Сделать это можно дистанционно через личный кабинет или на портале госуслуг в течение пяти дней.
Электронные повестки
Изменения ожидаются и в порядке оповещения призывников. По словам Андрея Картаполова, наряду с традиционными способами (бумажные повестки и работодатель) планируется ввести оповещения заказными письмами, а также дублирование повесток в электронном виде. Военнообязанный сможет получить их через личный кабинет на портале госуслуг или в МФЦ.
— Эта система будет защищенной, она строится на базе опыта цифровизации госуслуг. Военнообязанный будет меньше ходить в военкомат, — отметил глава комитета Госдумы по обороне. — Очень многие операции будут проводиться дистанционно, без необходимости личного присутствия, включая первичную постановку на учет, снятие с учета и внесение изменений в учетные данные. При этом прохождение медкомиссии и профессионального отбора необходимо будет осуществлять в результате личной явки после получения повесток.
Также Андрей Картаполов уточнил, что электронная повестка будет считаться полученной с того момента, когда ее разместят в личном кабинете военнослужащего. Все повестки (независимо от способа получения) будут иметь одинаковую юридическую силу.
На весенний призыв закон об электронных повестках распространяться не будет, отметил депутат.
Бонус
Глава комитета Госдумы по обороне отметил, что в законопроекте есть пункт, по которому контракт с ВС РФ смогут заключить люди со средним образованием. Также на территории регионов будет проводиться подготовка военнообязанных по необходимым военно-учетным специальностям. По словам Андрея Картаполова, проводить мобилизацию в России «сейчас не планируется».