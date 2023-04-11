Повестки отправят на «Госуслуги», уклонистам запретят покидать страну: что хотят изменить в системе воинского учета

Единый реестр военнообязанных

Одна из главных задач законопроекта — создание единого реестра военнообязанных. По словам Андрея Картаполова, новая инициатива исправляет те недостатки в системе воинского учета, которые были выявлены в прошлом году (в том числе во время проведения частичной мобилизации).

— Эта новая система ориентирована на человека и сводит к минимуму возможности ошибок и необходимость общения военнообязанного с военным комиссариатом. Это потребует создания единого реестра военнообязанных, который будет организован на базе государственно-информационного ресурса, что сделает всю систему воинского учета прозрачной, а сведения — актуальными, — рассказал депутат.

