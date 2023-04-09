Без интернета, водопровода и надежды на будущее. Как живет умирающая глубинка — в этой деревне всего 10 домов

Янгутум — место, где люди до сих пор живут без водопровода, интернета и нормальных дорог. Летом сюда можно добраться только на вертолете, с декабря по март — на машине по заледеневшему болоту. Самое удивительное, большинство переезжать отсюда не хотят. Наши коллеги из 72.RU побывали в Янгутуме и посмотрели, как там живут люди. Эти кадры впечатляют — смотрите видеосюжет, который опубликован чуть выше.