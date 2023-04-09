СЕЙЧАС -1°С
Пробки 2/10
usd 82.40
eur 90.29
Тема дняПодростки пытались поджечь женщину
Все новости
Все новости

Без интернета, водопровода и надежды на будущее. Как живет умирающая глубинка — в этой деревне всего 10 домов

Янгутум находится посередине болота — здесь месяцами нет связи, а зарплата едва дотягивает до 9 тысяч

886
Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Михаил Петелин / 72.RU

В окружении лесов и болот спрятались десять деревянных домов. В ограде каждого из них — печка, деревянные сани и большой сундук с мукой и крупами. Это всё, что есть для жизни у двадцати человек, которые пытаются существовать посреди непроходимой топи.

Янгутум — место, где люди до сих пор живут без водопровода, интернета и нормальных дорог. Летом сюда можно добраться только на вертолете, с декабря по март — на машине по заледеневшему болоту. Самое удивительное, большинство переезжать отсюда не хотят. Наши коллеги из 72.RU побывали в Янгутуме и посмотрели, как там живут люди. Эти кадры впечатляют — смотрите видеосюжет, который опубликован чуть выше.

В деревне журналисты познакомились с Джасилей, в Заболотье (так называют Янгутум) она живет всю жизнь и помнит, как в школе учились при керосиновых лампах. Хамитом, который мечтает, чтобы скорая приезжала вовремя, а связь не пропадала на месяцы. Бахтияром, который получает 9 тысяч в месяц и хочет, чтобы им наконец провели интернет.


Местных спасает зимник — ледяная дорога, на которой в сезон они торгуют ягодами, шишками, рыбой и грибами. Люди боятся, что его могут закрыть, и тогда Янгутум станет очередным заброшенным местом. Подробнее про деревню читайте в этом спецрепортаже. Из него вы узнаете историю трех жителей Янгутума, которые стараются выжить на болоте.

По теме

ЗаболотьеЯнгутумРоссийская глубинкаУмирающие деревниПровинция
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter