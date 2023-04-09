Без интернета, водопровода и надежды на будущее. Как живет умирающая глубинка — в этой деревне всего 10 домов

В окружении лесов и болот спрятались десять деревянных домов. В ограде каждого из них — печка, деревянные сани и большой сундук с мукой и крупами. Это всё, что есть для жизни у двадцати человек, которые пытаются существовать посреди непроходимой топи.
Янгутум — место, где люди до сих пор живут без водопровода, интернета и нормальных дорог. Летом сюда можно добраться только на вертолете, с декабря по март — на машине по заледеневшему болоту. Самое удивительное, большинство переезжать отсюда не хотят. Наши коллеги из 72.RU побывали в Янгутуме и посмотрели, как там живут люди. Эти кадры впечатляют — смотрите видеосюжет, который опубликован чуть выше.
В деревне журналисты познакомились с Джасилей, в Заболотье (так называют Янгутум) она живет всю жизнь и помнит, как в школе учились при керосиновых лампах. Хамитом, который мечтает, чтобы скорая приезжала вовремя, а связь не пропадала на месяцы. Бахтияром, который получает 9 тысяч в месяц и хочет, чтобы им наконец провели интернет.
Местных спасает зимник — ледяная дорога, на которой в сезон они торгуют ягодами, шишками, рыбой и грибами. Люди боятся, что его могут закрыть, и тогда Янгутум станет очередным заброшенным местом. Подробнее про деревню читайте в этом спецрепортаже. Из него вы узнаете историю трех жителей Янгутума, которые стараются выжить на болоте.