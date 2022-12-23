Когда в России повысят призывной возраст: главное о СВО за 22 декабря

В Госдуме объяснили, зачем понадобилось повышать призывной возраст

Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов рассказал РБК, зачем понадобилось поднимать призывной возраст. По его словам, повышение нижней границы с 18 лет до 21 года позволит молодым людям приходить в армию более подготовленными и самостоятельными, а Вооруженным силам — принимать в свои ряды более опытных призывников.