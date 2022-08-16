Первое в мире фото и «Афганская Мона Лиза»: как сложились судьбы людей со снимков, которые знает вся планета

По мнению редактора, фото было слишком «тяжелым», но что-то заставило его передумать, и фотография появилась на обложке журнала National Geographic в июне 1985 года. В то время героине снимка было примерно двенадцать лет.

Как часто бывает, успех пришел от довольно неожиданного решения — теперь это самая известная обложка журнала. А фото «Афганской Моны Лизы» бесчисленное количество раз перепечатывали и пытались повторить.

Долгие 17 лет фотограф, снявший шедевр, получал письма от коллег и читателей по всему миру с просьбой разыскать девочку. Все эти годы Стив и сам занимался поиском своей музы.