Первое в мире фото и «Афганская Мона Лиза»: как сложились судьбы людей со снимков, которые знает вся планета
Смотрим известные фото, которые прославили своих авторов и вспоминаем их историю
В интернете казалось бы простые вещи часто приобретают вирусную популярность. Многие люди годами пытаются создать шедевр, а кому-то это удается почти случайно. Эти снимки потом расходятся множеством копий, но не все знают их историю и как популярность повлияла на жизнь героев кадра. Наши коллеги из Wday.ru вспомнили истории и судьбы героев популярных фото.
Девочка-беженец с зелеными глазами
Шарбат Гула родилась в 1972 году. Афганская девочка стала известной благодаря фотографии, которая была сделана журналистом Стивом Маккарри во время Афганской войны, на территории лагеря беженцев в Пакистане.
Интересно, что, когда штатный фотограф National Geographic Стив Маккарри отдал редактору снимки, тот долго сомневался, ставить ли на обложку фото девочки. История снимка была грустная — когда началась афганская война, в результате атаки погибли родители Шарбат, а она с братьями, сестрами и бабушкой была вынуждена перебраться в лагерь беженцев.
По мнению редактора, фото было слишком «тяжелым», но что-то заставило его передумать, и фотография появилась на обложке журнала National Geographic в июне 1985 года. В то время героине снимка было примерно двенадцать лет.
Как часто бывает, успех пришел от довольно неожиданного решения — теперь это самая известная обложка журнала. А фото «Афганской Моны Лизы» бесчисленное количество раз перепечатывали и пытались повторить.
Долгие 17 лет фотограф, снявший шедевр, получал письма от коллег и читателей по всему миру с просьбой разыскать девочку. Все эти годы Стив и сам занимался поиском своей музы.
Нашел он ее в 2002 году в отдаленной части Афганистана в возрасте около 30 лет. Она сама не знает своего точного возраста. Фотограф узнал ее сразу же, а позже подтвердил ее личность с помощью биометрии. Шарбат не составило труда вспомнить эту съемку — за всё время ее фотографировали всего три раза. Свой ставший знаменитым портрет она увидела лишь в январе 2003 года и, конечно, не знала, что фотография получила такое широкое распространение и вызвала такую бурную реакцию.
О личной жизни «Афганской Моны Лизы» известно немного — в конце 1980-х годов она вышла замуж за пекаря Рахмата Гулу. В 2002 году у Гулы было три дочери: Робина, Захида и Алия, четвертая дочь умерла вскоре после рождения.
В конце октября 2016 года женщина была арестована полицией Пакистана — ее подозревали в подделке документов. Суд решил депортировать ее в Афганистан. В 2021 году, после захвата Афганистана талибами, Гула обратилась к властям Италии с просьбой помочь ей покинуть страну, и в ноябре 2021 года Италия приняла ее как беженку.
Поцелуй во время погрома
В 2011 году это фото любви на фоне хаоса облетело весь мир. Влюбленных сфотографировал Ричард Лам из агентства Getty во время беспорядков в Ванкувере.
Многие сначала назвали это фото постановкой и даже подозревали фотографа в фотошопе, пока отец парня со снимка не разместил это фото на своей странице в социальной сети с подписью «Это мой сын. Он занимается любовью, а не войной». Тогда удалось выяснить и личность целующийся парочки — это были Скотт Джонс из Австралии и канадская студентка Алекс Томас.
В одном из интервью пара подтвердила, что фото настоящее и случайное. Они рассказали журналистам, что придавались чувствам посреди улицы совсем не потому, что резко приспичило. Когда начались беспорядки — Алекс побежала на улицу к своей машине — спасать ее от бунтарей, в толпе ее толкнули и она упала. Скотт решил поддержать возлюбленную и не нашел ничего лучше, как поцеловать. Тогда пара встречалась всего полгода.
По информации Daily Mail, в 2015 году пара жила в Мельбурне, где Скотт управлял баром, а Алекс работала инженером. Фотограф Ричард Лам подарил паре подписанную копию известной фотографии, которая теперь висит в спальне влюбленных.
Первое фото на сотовый телефон
Сегодня такими фотографиями милых новорожденных никого не удивить — каждый день делается несколько миллионов фото, разлетающихся по всему миру за считанные секунды. А вот в 1997 году ни о чём подобном люди еще даже не догадывались.
Автор снимка — Филипп Кан, пока его супруга Соня пребывала в родильном отделении, был предоставлен самому себе и решил сделать кое-что необычное. Когда на свет появилась его дочь Софи — у Кана было уже все готово — в руках он держал первый в мире телефон, оснащенный камерой. Мужчина соединил с помощью кабелей телефон Motorola, ноутбук Toshiba и цифровую камеру Casio и смог сохранить снимок сразу на несколько устройств, потратив на это несколько месяцев. Фотография новорожденной Софи 320 на 240 пикселей была разослана двум тысяч пользователей с помощью специально сконструированной сети.
Филипп Кан — разработчик инновационных технологий, предприниматель, создатель первого решения для мгновенного обмена фотографиями в сетях общего пользования. Кан является автором нескольких десятков патентов в области смартфонов, беспроводной связи, синхронизации, медицинских технологий.
А малышке с фото сейчас 26 лет, она училась в Нью-Йоркском университете, но родители специально ограждают ее от внимания прессы. Известно, что ее отец Филипп считает, что дети должны добиваться всего самостоятельно, почти без помощи родителей.
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