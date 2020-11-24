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Путин раздал госнаграды россиянам — в список попали два врача из Новосибирска

Указ опубликован на сайте правовой информации

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Врачам из Новосибирска присвоены почетные звания

Врачам из Новосибирска присвоены почетные звания

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Владимир Путин присвоил почетные звания двум врачам из Новосибирска

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попали два медика из Новосибирска.

За большой вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки, многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено врачу-отоларингологу ГБУЗ «Городская поликлиника № 17» Татьяне Яковлевне Дубовенко. Ранее она была награждена благодарностью президента и почетным званием «Заслуженный работник здравоохранения Новосибирской области».

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Кроме того, почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено кандидату медицинских наук, врачу-онкологу ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1» Андрею Викторовичу Проскуре.

В начале ноября Владимир Путин присвоил государственные награды сразу шести жителям региона. Мы разобрались, кому и за что.

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указ президентагосударственные награды
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