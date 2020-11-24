Путин раздал госнаграды россиянам — в список попали два врача из Новосибирска

Владимир Путин присвоил почетные звания двум врачам из Новосибирска
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попали два медика из Новосибирска.
За большой вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки, многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено врачу-отоларингологу ГБУЗ «Городская поликлиника № 17» Татьяне Яковлевне Дубовенко. Ранее она была награждена благодарностью президента и почетным званием «Заслуженный работник здравоохранения Новосибирской области».
Кроме того, почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено кандидату медицинских наук, врачу-онкологу ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1» Андрею Викторовичу Проскуре.
В начале ноября Владимир Путин присвоил государственные награды сразу шести жителям региона. Мы разобрались, кому и за что.