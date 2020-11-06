Владимир Путин присвоил награды и почетные звания шести новосибирцам — изучаем, кому и за что

Ночью в четверг, 5 ноября, на сайте правовой информации был опубликован указ о награждении россиян государственными наградами — в список попали шесть жителей Новосибирской области.
За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медалью ордена «Родительская слава» наградили Артёма Михайловича Тимофеева и Ирину Васильевну Тимофееву.
Также за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена Ирина Эдвиновна Минх — директор Ассоциации «Некоммерческое партнерство Баскетбольный клуб "Динамо"».
Кроме того, за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» получил Сергей Александрович Айснер. Мужчина работает трактористом в закрытом акционерном обществе «Агрофирма Морозовская». Это звание также присвоили и оператору машинного доения акционерного общества «Агрофирма "Лебедевская"» Надежде Михайловне Сбитневой.
Почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» присвоено Фёдору Дмитриевичу Богатову за заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу. Федор Дмитриевич работает директором муниципального казенного предприятия Искитимского района «Пассажирские автотранспортные перевозки».
В октябре четверо новосибирцев получили государственные награды от Владимира Путина.