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Владимир Путин присвоил награды и почетные звания шести новосибирцам — изучаем, кому и за что

Указ опубликован на сайте правовой информации

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В список попали примерные родители, деятели спорта, сельского хозяйства и транспортного дела

В список попали примерные родители, деятели спорта, сельского хозяйства и транспортного дела

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Ночью в четверг, 5 ноября, на сайте правовой информации был опубликован указ о награждении россиян государственными наградами — в список попали шесть жителей Новосибирской области.

За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медалью ордена «Родительская слава» наградили Артёма Михайловича Тимофеева и Ирину Васильевну Тимофееву.

Также за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена Ирина Эдвиновна Минх — директор Ассоциации «Некоммерческое партнерство Баскетбольный клуб "Динамо"».

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Кроме того, за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» получил Сергей Александрович Айснер. Мужчина работает трактористом в закрытом акционерном обществе «Агрофирма Морозовская». Это звание также присвоили и оператору машинного доения акционерного общества «Агрофирма "Лебедевская"» Надежде Михайловне Сбитневой.

Почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» присвоено Фёдору Дмитриевичу Богатову за заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу. Федор Дмитриевич работает директором муниципального казенного предприятия Искитимского района «Пассажирские автотранспортные перевозки».

В октябре четверо новосибирцев получили государственные награды от Владимира Путина.

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Владимир Путиннаграждения
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