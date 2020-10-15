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Путин присвоил награды и почётные звания четырём жителям Новосибирска — объясняем, кто они

Указ опубликован на сайте правовой информации

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Указ был опубликован вчера ночью<br>

Указ был опубликован вчера ночью

Четверо новосибирцев получили госнаграды от Владимира Путина

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попали четыре жителя Новосибирской области.

Знак отличия «За благодеяние» получил председатель совета Новосибирской региональной общественной организации инвалидов-колясочников Центра Независимой Жизни «ФИНИСТ» Виктор Семенко.

Также президент наградил орденом Дружбы генерального директора ООО «НПП Триада-ТВ» Сергея Матвеева за большой вклад в реализацию проекта по переходу Российской Федерации на цифровой формат телевещания.

Орден Александра Невского присвоен первому заместителю председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрею Панфёнову за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Кроме того, почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» получил Геннадий Халиман, директор закрытого акционерного общества «Пламя».

В конце августа Владимир Путин наградил четырёх врачей из Новосибирска.

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указ президентагосударственные награды
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