Путин присвоил награды и почётные звания четырём жителям Новосибирска — объясняем, кто они

Четверо новосибирцев получили госнаграды от Владимира Путина
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попали четыре жителя Новосибирской области.
Знак отличия «За благодеяние» получил председатель совета Новосибирской региональной общественной организации инвалидов-колясочников Центра Независимой Жизни «ФИНИСТ» Виктор Семенко.
Также президент наградил орденом Дружбы генерального директора ООО «НПП Триада-ТВ» Сергея Матвеева за большой вклад в реализацию проекта по переходу Российской Федерации на цифровой формат телевещания.
Орден Александра Невского присвоен первому заместителю председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрею Панфёнову за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.
Кроме того, почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» получил Геннадий Халиман, директор закрытого акционерного общества «Пламя».
В конце августа Владимир Путин наградил четырёх врачей из Новосибирска.