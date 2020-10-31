«Кажется, что попал в фильм»: как встречают вторую волну в Канаде, США, Германии, Чехии и Таиланде

— У нас вторая волна началась почти одновременно с Европой, рост ежедневного числа заболевших пошел с середины сентября. Тогда же открылись школы. Были опасения, что сразу произойдет скачок заболеваемости в школах, но этого не случилось. Каждый день родители подписывают бумагу, что у ребенка нет симптомов ковида. В школах дети обязаны соблюдать социальную дистанцию, никаких соседей по парте, все в масках целый день (кроме прогулок).

Если девизом первой волны было: «Я остаюсь дома, чтобы другие могли работать», то неофициальным девизом второй волны можно считать что-то вроде: «Я ношу маску, чтобы другим было комфортно находиться рядом со мной». В Торонто ношение масок в общественных помещениях обязательно с июля. На улице люди в масках тоже встречаются, обычно по пути в магазин или в метро, но внутри метро или магазина человека без маски встретить практически нереально — бывает, кто-то забыл маску, так он шарф на нос натянет или свитер. Чтобы человек прошел через турникеты и тут же маску снял — такое представить невозможно. И никакая полиция, разумеется, за этим не следит.

