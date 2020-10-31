«Кажется, что попал в фильм»: как встречают вторую волну в Канаде, США, Германии, Чехии и Таиланде

Новосибирцы рассказали об ограничениях из-за коронавируса в Канаде и США
Мы продолжаем рассказывать о том, как встречают вторую волну пандемии в разных странах. Во втором выпуске — истории бывших новосибирцев, которые сейчас живут в Канаде, США, Чехии и Германии. А также впечатления человека, который застрял в Таиланде, не имея возможности выбраться оттуда из-за введенного властями карантина. Ситуация везде разная. Отличия объясняются, прежде всего, поведением самих людей и своевременностью принимаемых местными властями мер. В общем, всё в наших силах.
«Люди сидят дома, экономят деньги». Юлия Альбова (Торонто, Канада)
— У нас вторая волна началась почти одновременно с Европой, рост ежедневного числа заболевших пошел с середины сентября. Тогда же открылись школы. Были опасения, что сразу произойдет скачок заболеваемости в школах, но этого не случилось. Каждый день родители подписывают бумагу, что у ребенка нет симптомов ковида. В школах дети обязаны соблюдать социальную дистанцию, никаких соседей по парте, все в масках целый день (кроме прогулок).
Если девизом первой волны было: «Я остаюсь дома, чтобы другие могли работать», то неофициальным девизом второй волны можно считать что-то вроде: «Я ношу маску, чтобы другим было комфортно находиться рядом со мной». В Торонто ношение масок в общественных помещениях обязательно с июля. На улице люди в масках тоже встречаются, обычно по пути в магазин или в метро, но внутри метро или магазина человека без маски встретить практически нереально — бывает, кто-то забыл маску, так он шарф на нос натянет или свитер. Чтобы человек прошел через турникеты и тут же маску снял — такое представить невозможно. И никакая полиция, разумеется, за этим не следит.
При этом число умерших и тяжелых больных гораздо ниже, чем весной. Тут несколько причин, одна из них — более активное тестирование и ранняя диагностика, плюс то, что заболевает меньше пожилых и больше молодежи, ну и врачи уже лучше представляют, что с этой заразой делать. К сожалению, опять возникло несколько очагов в домах престарелых, но больше всего вирус гуляет на молодежных и семейных вечеринках. Поэтому премьер провинции Онтарио запретил тусовки более 10 человек внутри помещения и более 25 человек на улице. Причем совмещать нельзя — то есть вечеринка, где одновременно 10 человек тусят в гостиной и еще 25 человек в саду пьют шампанское, это вечеринка на 35 человек, и организатор такого мероприятия может заплатить штраф в 10000 долларов, а каждый из гостей по 750.
Правительство Канады весной одарило население щедрым пакетом экстренных мер. Предполагается, что дефицит бюджета к концу года составит 330 миллиардов долларов, а общая стоимость пакета экстренных мер — 226 миллиардов. Все понимают, что расплачиваться за этот праздник придется своими налогами в ближайшие годы. Поэтому одновременно наблюдается снижение долгов населения и рост личных сбережений. Люди не ездят на работу, не улетают отдыхать на Кубу, сидят дома, ходят по паркам, экономят деньги.
«Главное — носить маску». Дмитрий Белянов (США)
— У нас еще особо первая волна не закончилась. Люди очень устали и сейчас больше переживают о предстоящих выборах, так как есть опасения, что, если победит Трамп, то начнутся беспорядки. Снова начали заколачивать магазины и рестораны в центре Вашингтона. В целом люди просто учатся жить с ковидом. Новые случаи бьют рекорды, но пока ограничения не вводят. Главное — носить маску. Рестораны работают на 50%, зато городские автобусы бесплатны и можно не платить за уличную парковку.
«Комендантский час с 21:00». Богдан Далевский (Прага, Чехия)
— По сравнению с весенним тотальным страхом нового вируса, сейчас, несмотря на многократный рост числа зараженных, мы в целом относимся к пандемии гораздо спокойнее. Привыкли, видимо. Да и у 90% зараженных ковид проходит без всяких признаков. Но в силу огромного количества позитивных правительство приняло гораздо более жесткие ограничения.
С 28 октября у нас введен комендантский час с 21:00 до 4:59. До 20:00 открыты только магазины продуктов, аптеки, бытовая химия и заправки. Опять, как и весной, народ прячется на дачах или по домам. Дача для чеха — это святое, поэтому большинство только рады такой возможности. Рестораны закрыты, только еда и наш любимый пенный напиток продают навынос. Днем на улице можно собираться максимум по двое (кроме членов семей). По сути, маску можно снять, только когда идешь по улице один и никуда не заходишь, хотя, если честно, заходить особо и некуда.
На прошлой неделе вся Чехия обсуждала скандал, когда министра здравоохранения уже после введения им же запрета на работу ресторанов папарацци засняли выходящим из ресторана в полночь и без маски. Министра тут же уволили, присущая России вседозволенность сильных мира сего здесь не пройдет, теперь мы лишь ждем нового министра, а еще надеемся на скорейшее ослабление пандемии, поддерживаем медицинских работников и ожидаем очередную поддержку от государства. Как и весной, всем, кого коснулись ограничения, государство компенсирует потери в районе 20 евро за каждый день чрезвычайного положения, отменяют обязанность платить пенсионные отчисления для индивидуалов и выплачивают родителям компенсации за то, что их дети остались дома.
А если честно, то сейчас центр Праги стал еще загадочнее. Гулять — одно удовольствие, нет толп туристов, цены вернулись на уровень «для своих», золотая осень во всей красе. Идешь по улице один, и кажется, что попал в фильм.
«В офисах между рабочими местами — перегородки». Александр Дмитриев (Берлин)
— Все магазины и рестораны работают. Музеи тоже. Рестораны и бары с недавнего времени только до 23:00. Весной маленькие магазины и рестораны не работали вообще. Собираться можно не более 5 человек и не более чем из двух домохозяйств. Весной было, по-моему, не больше двух человек.
Масочный режим в транспорте и в магазинах, как и весной. Тут это соблюдается на 99%. Штраф 50 евро, но не видел ни разу, чтобы проверяли. Езжу на работу на общественном транспорте. Такого ужаса, который я видел в России в мой сентябрьский приезд, где 80% людей без масок или с масками на бороде, тут нет.
По поводу работы: март и апрель мы работали из дома. Сейчас из офиса. С мая между рабочими местами — перегородки из оргстекла. Если выходишь в коридор, в туалет или на кухню, то надеваешь маску. Школы и садики работают. О закрытых на карантин офисах не слышал. Из нового — с этой недели ввели масочный режим на некоторых оживленных улицах, где большой пешеходный трафик. Народ шляется довольно активно по улицам, при этом всё равно на улицах свободнее, так как туристов мало (приезжают только из ЕС). В отпуска никто из знакомых немцев не ездил. Все тут, внутри Германии, ошивались.
Реально тут цифры уже давно превзошли весенние показатели, при которых всё закрыли. Цифрам все доверяют, они реальные. Но медицина вроде справляется, и жестких мер не принимают. Люди сами в подавляющем большинстве относятся очень ответственно. И это не из-за штрафов.
«Карантин для приезжих». Алексей Мананников (Таиланд)
— Ограничения в связи с пандемией, кроме масочного режима в любых закрытых помещениях, отменены еще в июле. Поскольку последний случай заражения внутри страны, а не завезенного из-за границы, был выявлен в конце мая. Недавно положительную реакцию обнаружили у француженки — уже после отбытия 14-дневного карантина. Пришлось обследовать всех, с кем она контактировала на острове Самуй. Но никаких чрезвычайных мер не предпринималось.
Туристов принимают только из Китая, да и то только тех, кто согласился на двухнедельный карантин. Речь идет о людях, которые хотят остаться здесь долго — на несколько месяцев. Границы закрыты даже с соседями (Лаос, Камбоджа, Вьетнам), у которых тоже давно не регистрировались новые случаи инфекции. Из Европы и Америки можно прилетать только с нетуристическими целями и с обязательным отбытием карантина.
О том, что происходит сейчас в Швеции, Франции, Мексике и Аргентине, читайте в первой части нашего обзора.