Зима возвращается в Новосибирск. Оттепель сменят морозы до -27 градусов

В Новосибирск и область после потепления придут морозы до -27 градусов, к середине недели температура может опуститься и до -33 градусов. Об этом НГС рассказали специалисты Западно-Сибирского УГМС.
— Мы находимся в теплом секторе, циклон у нас смещается по северу, он со Среднего Урала. Он разворачивается пока теплой ложбиной, завтра в конце дня с прохождением холодного фронта, поступит арктический воздух с Карского моря, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова. — Сейчас мы в теплой части циклона, затем попадет в холодную, тыловую часть.
10 февраля в городе ночью и утром ожидают +1... +3 градуса, к вечеру температура понизится до -4... -6 градусов. Ветер прогнозируют 12–17 м/с, порывы до 22 м/с. Также синоптики говорят, что будет снег и мокрый снег, метели.
В Новосибирской области температура ночью и утром будет примерно одинаковая -2... +3 градуса, местами дойдет до -9 градусов. В течение дня температура будет понижаться. Ветер прогнозируют сильный 12 -17 м/с с порывами до 22 м/с, усилится ветер может до 25 м/с. В этот день ожидают небольшой, местами умеренный снег и мокрый снег, гололед и метель.
В воскресенье, 11 февраля, похолодает, ночью ожидают температуру до -14... -16 градусов, днем поднимется до -12... -14 градусов. Ветер ночью будет 12 — 14 м/с, днем прогнозируют 5 — 9 м/с. Осадки могут пойти ночью, днем погода станет преимущественно без осадков.
Похолодает в регионе до -12... -13 градусов, местами до -23 градусов, днем -11... -16 градусов. Ожидают, что ночью ветер поднимется до 9 — 14 м/с, порывы до 19 м/с, днем будет 5 -10 м/с с порывами до 15 м/с. Специалисты прогнозируют небольшой снег, осадков должно стать меньше.
12 февраля, в понедельник, ночью температура опустится до -17... -19 градусов, в пригороде ожидают до -20... -22 градусов, днем потеплеет до -13... -15 градусов. Ветер ожидают 4 — 9 м/с. Ночью прогнозируют местами небольшой снег, а днем уже небольшой снег по большей части территории.
Температурный фон в области еще сильнее понизится, ночью ожидают -17... -22 градуса, местами до -27 градусов. Днем воздух прогреется до -13... -18 градусов. Ветер ожидают 4 — 9 м/с, порывы до 14 м/с. В этот день также будет небольшой снег.
— Умеренно холодная погода, 14 февраля пройдет еще циклон, 15 февраля будет более низкий фон температур до -22 градусов, при прояснениях до -33 градусов. Начиная с 11 февраля будет умеренно морозная погода, а после 14 февраля — похолоднее. В конце декады ждем повышения, — объяснила Наталья Кичанова.
Сегодня Новосибирск накрыла сильная метель с ветром, который может подняться до 30 м/с. Снег может закончиться только во второй половине следующего дня.