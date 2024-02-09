Зима возвращается в Новосибирск. Оттепель сменят морозы до -27 градусов

В Новосибирской области температура ночью и утром будет примерно одинаковая -2... +3 градуса, местами дойдет до -9 градусов. В течение дня температура будет понижаться. Ветер прогнозируют сильный 12 -17 м/с с порывами до 22 м/с, усилится ветер может до 25 м/с. В этот день ожидают небольшой, местами умеренный снег и мокрый снег, гололед и метель.

В воскресенье, 11 февраля, похолодает, ночью ожидают температуру до -14... -16 градусов, днем поднимется до -12... -14 градусов. Ветер ночью будет 12 — 14 м/с, днем прогнозируют 5 — 9 м/с. Осадки могут пойти ночью, днем погода станет преимущественно без осадков.