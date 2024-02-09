Когда закончится метель в городе? Ответ новосибирских синоптиков и прогнозы сервисов

Новосибирск 9 февраля накрыла сильная метель с ветром, который может подняться до 30 м/с. Когда снег перестанет идти в городе — изучаем прогнозы погодных сервисов.
По данным онлайн-сервиса «Яндекс.Погоды» в ближайшие часы снег не прекратится, не закончится он и завтра в первой половине дня. Как рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова, метель может прекратиться во второй половине 10 февраля, пока в регионе действует штормовое предупреждение.
По прогнозу Gismeteo, осадки закончатся вечером 10 февраля. Все это время снег будет то ослабевать, то усиливаться.
— Ждем ухудшение погоды — усиление ветра 9 и 10 февраля. Снегопадов с «красными» и «оранжевыми» уровнями опасности мы не ожидаем — ранее рассказывала Наталья Кичанова.
Ранее стало известно, что в ближайшие дни в Новосибирской области ожидают ветер до 30 м/с, дождь, мокрый снег и метель. О неблагоприятной погоде сообщили специалисты Гидрометцентра России.