Когда закончится метель в городе? Ответ новосибирских синоптиков и прогнозы сервисов

Новосибирск 9 февраля накрыла сильная метель с ветром, который может подняться до 30 м/с. Когда снег перестанет идти в городе — изучаем прогнозы погодных сервисов.



По данным онлайн-сервиса «Яндекс.Погоды» в ближайшие часы снег не прекратится, не закончится он и завтра в первой половине дня. Как рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова, метель может прекратиться во второй половине 10 февраля, пока в регионе действует штормовое предупреждение.