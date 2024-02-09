Ветер до 30 м/с, дождь и снег придут в Новосибирскую область — прогноз от Гидрометцентра России

Ветер до 30 м/с придет в Новосибирскую область. О неблагоприятной погоде сообщили специалисты Гидрометцентра России.
— 9 и 10 февраля в Новосибирской области сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, переходящие в снег, гололедные явления, отложение мокрого снега, метель, ветер 25 — 30 м/с, — говорится в сообщении.
По данным Западно-Сибирского УГМС, 9 февраля в регионе в первой половине дня ожидается снег, мокрый снег, местами метель. Ветер будет юго-западный: в городе 12 — 17 м/с, в области ожидают порывы до 22 м/с с усилением до 25 м/с. Температура составит от 0 до -2 градусов. На дорогах местами прогнозируют гололедицу.
10 февраля ночью похолодает до -2... +3 градусов, местами температура опустится до -10 градусов, днем температура сохранится. В этот день синоптики прогнозируют снег, мокрый снег, местами метели и гололедные явления, ветер может усилиться до 25 м/с.
Сильный ветер, дождь и снег также ожидают в Томской области и Алтайском крае. В соседней Кемеровской области прогнозируют мокрый снег, метель и порывы ветра до 22 м/с.
Вчера стало известно, что 9 февраля ограничили движение пассажирского и легкового транспорта на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» с 00:00 до 07:00. Запрет на проезд ввели из-за неблагоприятных погодных условий.