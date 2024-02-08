Ветер до 25 м/с и плохая видимость: на новосибирских трассах планируют ограничить движение из-за непогоды

В Новосибирской области из-за неблагоприятных погодных условий планируют ограничить движение на нескольких участках трех федеральных трасс. Об этом сообщили в отделе пропаганды областной ГИБДД.
Так, 9 февраля с 00:00 до 07:00 планируют ограничить движение пассажирского и легкового транспорта на федеральной трассе Р-254 «Иртыш». Ограничения ведут на участке с
Также 05:00 до 15:00 9 февраля планируют ограничить движение пассажирского и грузового транспорта, пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси сразу на четырех участках федеральных трасс.
- Р-254 «Иртыш» на участке с
947-го км(Омская область) по 1454-й км(Новосибирский район);
- Р-254 «Северный обход города Новосибирска» с
0-го кмпо 76-й км(Мошковский район);
- Р-255 «Сибирь» с
41-го км«Мошковский район» по 149-й км(Болотнинский район);
- Р-256 «Чуйский тракт» с
28-го км(Советский район Новосибирска) по 135-й км(Черепановский район).
Время ограничений может быть увеличено. По данным синоптиков, 9 февраля в регионе ожидается мокрый снег, гололедица, метели, снежные заносы и порывы ветра до