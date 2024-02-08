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Ветер до 25 м/с и плохая видимость: на новосибирских трассах планируют ограничить движение из-за непогоды

Проезд будет закрыт как для легкового, так и для грузового транспорта

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Время ограничений может быть увеличено

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В Новосибирской области из-за неблагоприятных погодных условий планируют ограничить движение на нескольких участках трех федеральных трасс. Об этом сообщили в отделе пропаганды областной ГИБДД.

Так, 9 февраля с 00:00 до 07:00 планируют ограничить движение пассажирского и легкового транспорта на федеральной трассе Р-254 «Иртыш». Ограничения ведут на участке с 947-го км (Омская область) по 1454-й км (Новосибирский район).

Также 05:00 до 15:00 9 февраля планируют ограничить движение пассажирского и грузового транспорта, пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси сразу на четырех участках федеральных трасс.

  • Р-254 «Иртыш» на участке с 947-го км (Омская область) по 1454-й км (Новосибирский район);
  • Р-254 «Северный обход города Новосибирска» с 0-го км по 76-й км (Мошковский район);
  • Р-255 «Сибирь» с 41-го км «Мошковский район» по 149-й км (Болотнинский район);
  • Р-256 «Чуйский тракт» с 28-го км (Советский район Новосибирска) по 135-й км (Черепановский район).

Время ограничений может быть увеличено. По данным синоптиков, 9 февраля в регионе ожидается мокрый снег, гололедица, метели, снежные заносы и порывы ветра до 25 м/с.

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