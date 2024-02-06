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Дойдет ли до Новосибирска циклон «Ольга»? В Москву он несет рекордные снегопады

В столице могут вырасти сугробы до 30 сантиметров высотой

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Ухудшение погоды ждут в Новосибирске 9 и 10 февраля

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На Москву надвигается циклон «Ольга», который, по прогнозам синоптиков, принесет в столичный регион масштабные снегопады. В Западно-Сибирском гидрометцентре корреспонденту НГС рассказали, дойдет ли этот циклон до Новосибирска.

— Снегопадов как в Москве мы не ждем. Ждем ухудшение погоды — усиление ветра 9 и 10 февраля. К нам придет циклон другого формата, но снегопадов с «красными» и «оранжевыми» уровнями опасности мы не ожидаем. Так что «Ольга» к нам не придет, — заявила начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Новосибирске умеренные снегопады. Во вторник, 6 февраля, и в среду, 7 февраля, будет сохраняться солнечная погода, без осадков. 8 февраля ожидается волна тепла, снегопады, усиление ветра, метели и гололёд.

Ранее чиновники мэрии Новосибирска также предупредили о «температурных качелях». В середине недели температура повысится до +1 градуса, а в выходные ударит мороз до -20 градусов.

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