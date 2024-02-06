Оттепель в Новосибирске сменится морозом до -20 градусов

В Новосибирске до конца недели ожидаются «погодные качели». Прогноз озвучили на аппаратном совещании в мэрии во вторник, 6 февраля.



Как заявил начальник департамента по ЧС Сергей Куценко, на неделе сохранится умеренная морозная погода. Тем не менее, средняя температура на три градуса выше нормы. Ночью столбик термометра будет колебаться от -5 до -10 ночью, днем от -5 градусов, возможно потепление до +1 градуса. Из-за этого возникают риски схода с крыш зданий снега и наледи.

