freedom
Реклама
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 4/10
usd 91.24
eur 98.23
СрочноСтанция «Заводская» появилась в плане до 2030 года
Все новости
Все новости

Оттепель в Новосибирске сменится морозом до -20 градусов

Мэрия предупредила об опасности схода снега с крыш зданий

274

После теплой погоды в Новосибирск вновь придет похолодание

Поделиться

В Новосибирске до конца недели ожидаются «погодные качели». Прогноз озвучили на аппаратном совещании в мэрии во вторник, 6 февраля.

Как заявил начальник департамента по ЧС Сергей Куценко, на неделе сохранится умеренная морозная погода. Тем не менее, средняя температура на три градуса выше нормы. Ночью столбик термометра будет колебаться от -5 до -10 ночью, днем от -5 градусов, возможно потепление до +1 градуса. Из-за этого возникают риски схода с крыш зданий снега и наледи.

— В воскресенье ожидается похолодание, днем до -16 градусов, ночью до -20 градусов. Возможны случаи травм людей из-за гололедицы, — заявил Сергей Куценко.

Ранее синоптики также прогнозировали на текущей неделе в Новосибирске потепление до +1 градуса. Ожидаются обильные снегопады.

По теме

НовосибирскМэрия НовосибирскаПогодаЗима
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter