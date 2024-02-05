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СрочноКогда в Новосибирске будет оттепель
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Вот и оттепель: в Новосибирске температура поднимется до +1 градуса

В ближайшие дни возможны снегопады

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Вместе с резким потеплением в Новосибирск и НСО вернутся осадки

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В Новосибирске 8 февраля ожидается оттепель — температура может подняться до +1 градуса. Также на этой неделе прогнозируют снегопады.

— На предстоящую неделю ждем сохранения относительно теплой воздушной массы, которая будет смещаться к нам с Северного Казахстана, — рассказала НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов и «Западно-Сибирского УГМС».

В ночь на 6 февраля в Новосибирске ожидается температура в -5…-7 градусов, небольшой снег. Днем температура поднимется до -2…-4 градусов. Синоптики прогнозируют южный ветер силой 4–9 м/с, ночью возможны порывы и до 14 м/с.

Сутки 7 февраля в городе прогнозируют без осадков: ночью возможны -8…-10 градусов, а днем потеплеет до -1…-3 градусов. 8 февраля в Новосибирск вернется небольшой снег, который местами будет сопровождаться метелями. Ночью ожидается -5...-7 градусов, днем потеплеет до -1…+1 градусов, ожидается усиление ветра до 16 м/с.

В Новосибирской области 6 февраля ночная температура составит -3…-8 градусов, при прояснениях -13 градусов. Днем ожидаются 0…-5 градусов — такая же температура сохранится днем 7-го числа. 8 февраля обещают снег и потепление до -4…+1 градусов.

Ранее синоптики составили уточненный прогноз погоды в Новосибирске на февраль. В городе возможны перепады температур от -27 до +1 градуса.

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