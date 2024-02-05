Вот и оттепель: в Новосибирске температура поднимется до +1 градуса

В Новосибирске 8 февраля ожидается оттепель — температура может подняться до +1 градуса. Также на этой неделе прогнозируют снегопады.

— На предстоящую неделю ждем сохранения относительно теплой воздушной массы, которая будет смещаться к нам с Северного Казахстана, — рассказала НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов и «Западно-Сибирского УГМС».