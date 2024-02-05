Перепады от -26 градусов до +1 градуса: синоптики опубликовали уточненный прогноз на февраль в Новосибирске

Новосибирские синоптики опубликовали уточненный прогноз на февраль. Месяц в регионе обещает быть теплее, чем обычно.
— Средняя месячная температура воздуха ожидается -12...-15 градусов, что выше нормы на 1–1,5 градуса. Ожидаются колебания температуры воздуха в первой и второй декадах ночью от -17...-22 градусов до -8...-13 градусов, днем от -6...-11 С до 0...-5 градуса, — говорится на сайте «Западно-Сибирского УГМС».
В середине второй декады возможно понижение температуры — ночью до -21...-26 градусов, днем до -10...-15 градусов.
— В последней пятидневке месяца– повышение температуры воздуха ночью до -2...-7 градусов, днем до -4...+1 градуса, — добавили синоптики. — Месячное количество осадков предполагается около нормы (9–24 мм). Снег различной интенсивности предполагается в большинстве дней первой половины месяца и отдельные дни третьей декады.
Зима 2023–2024 удивила многих новосибирцев температурами качелями. И кажется, в феврале это не прекратится. Такие перепады просто не могут пройти незаметно для человека.