Перепады от -26 градусов до +1 градуса: синоптики опубликовали уточненный прогноз на февраль в Новосибирске

Новосибирские синоптики опубликовали уточненный прогноз на февраль. Месяц в регионе обещает быть теплее, чем обычно.

— Средняя месячная температура воздуха ожидается -12...-15 градусов, что выше нормы на 1–1,5 градуса. Ожидаются колебания температуры воздуха в первой и второй декадах ночью от -17...-22 градусов до -8...-13 градусов, днем от -6...-11 С до 0...-5 градуса, — говорится на сайте «Западно-Сибирского УГМС».