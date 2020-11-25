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Почему в Новосибирск не пришли обещанные морозы? Синоптики дали новый прогноз

В городе в ближайшие дни будет тепло и почти бесснежно

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В городе установился комфортный и мягкий фон температур

В городе установился комфортный и мягкий фон температур

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В Новосибирске отменились 19-градусные морозы

Новосибирские синоптики объяснили, почему в Новосибирске держится теплая погода, а также рассказали, какая погода будет в ближайшие трое суток.

— Как ни странно, у нас область высокого атмосферного давления, и, по идее, у нас должно происходить выхолаживание за счет роста давления и размывания облачности и прояснений. Но у нас на повышенном атмосферном давлении удерживается относительно пониженная зона. И в этой зоне достаточно тонкая облачность слоистого типа, которая дает очень слабые осадки — меньше 1 мм. Это смягчает нашу температурную ситуацию, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

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Синоптики полагают, что в ближайшие трое суток возможны слабые осадки. Температурный фон будет достаточно высокий.

Ранее синоптики давали более низкие температуры на конец ноября. В прошлом прогнозе 26 ноября они полагали, что дневные температуры в Новосибирске будут -10... -12 градусов. А ночью -13... -15 градусов, местами до -19 градусов.

Теперь же ожидается, что 26 ноября в городе переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха днем -5... -7 градусов. В ночные часы -7... -9 градусов. Ветер восточный 2–7 м/с.

27 ноября преимущественно без осадков. Днем -6... -8 градусов. В ночные часы в Новосибирске температура будет -8... -10 градусов. Ветер юго-восточный 2–7 м/с.

28 ноября преимущественно без осадков. Днем -5... -7 градусов. Ночью -8... -10 градусов. Ветер юго-восточный ночью 2–7 м/с, днем 5–10 м/с.

До официального начала зимы остается совсем чуть-чуть. Сейчас в Новосибирске установилась комфортная снежная погода, но мы, сибиряки, знаем, что морозы не за горами и вот-вот нагрянут. Чтобы холодная зима не стала сюрпризом, НГС подготовил долгосрочный прогноз погоды — мы заглянули в погодные сервисы и узнали у синоптиков, придется ли нам мерзнуть в ближайшие три месяца.

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Новосибирскноябрьпогодапрогноз погоды
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