Почему в Новосибирск не пришли обещанные морозы? Синоптики дали новый прогноз

В Новосибирске отменились 19-градусные морозы
Новосибирские синоптики объяснили, почему в Новосибирске держится теплая погода, а также рассказали, какая погода будет в ближайшие трое суток.
— Как ни странно, у нас область высокого атмосферного давления, и, по идее, у нас должно происходить выхолаживание за счет роста давления и размывания облачности и прояснений. Но у нас на повышенном атмосферном давлении удерживается относительно пониженная зона. И в этой зоне достаточно тонкая облачность слоистого типа, которая дает очень слабые осадки — меньше
Синоптики полагают, что в ближайшие трое суток возможны слабые осадки. Температурный фон будет достаточно высокий.
Ранее синоптики давали более низкие температуры на конец ноября. В прошлом прогнозе
Теперь же ожидается, что
27 ноября преимущественно без осадков. Днем
28 ноября преимущественно без осадков. Днем
До официального начала зимы остается совсем чуть-чуть. Сейчас в Новосибирске установилась комфортная снежная погода, но мы, сибиряки, знаем, что морозы не за горами и вот-вот нагрянут. Чтобы холодная зима не стала сюрпризом, НГС подготовил долгосрочный прогноз погоды — мы заглянули в погодные сервисы и узнали у синоптиков, придется ли нам мерзнуть в ближайшие три месяца.