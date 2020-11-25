Почему в Новосибирск не пришли обещанные морозы? Синоптики дали новый прогноз

Новосибирские синоптики объяснили, почему в Новосибирске держится теплая погода, а также рассказали, какая погода будет в ближайшие трое суток.



— Как ни странно, у нас область высокого атмосферного давления, и, по идее, у нас должно происходить выхолаживание за счет роста давления и размывания облачности и прояснений. Но у нас на повышенном атмосферном давлении удерживается относительно пониженная зона. И в этой зоне достаточно тонкая облачность слоистого типа, которая дает очень слабые осадки — меньше 1 мм . Это смягчает нашу температурную ситуацию, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.