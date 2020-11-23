Придут ли морозы на смену теплой погоде — синоптики дали прогноз на ближайшие дни

В Новосибирск возвращается морозная погода
Новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие трое суток.
— Сейчас меняется процесс, и теплый воздух, который достиг нас, отжимается к востоку и юго-востоку. На смену ему приходит область высокого атмосферного давления или, как мы говорим, барический гребень. За счет прояснений у нас температурный фон будет понижаться, поэтому в ближайшие трое суток осадки маловероятны, в утренние часы возможны туманы и дымки, изморозь. Ветер будет слабым. Температура по области в основном будет от
24 ноября в Новосибирске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. В дневные часы температура воздуха
25 ноября переменная облачность, без осадков. Днем
26 ноября без осадков. Дневные температуры -10... -12 градусов. Ночью
До официального начала зимы остается чуть больше одной недели. Сейчас в Новосибирске установилась комфортная снежная погода, но мы, сибиряки, знаем, что морозы не за горами и вот-вот нагрянут. Чтобы холодная зима не стала сюрпризом, НГС подготовил долгосрочный прогноз погоды — мы заглянули в погодные сервисы и узнали у синоптиков, придется ли нам мерзнуть в ближайшие три месяца.