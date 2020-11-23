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Придут ли морозы на смену теплой погоде — синоптики дали прогноз на ближайшие дни

В Новосибирске ожидается температура до -19 градусов

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В ночные часы по области температура опустится до -22 градусов

В ночные часы по области температура опустится до -22 градусов

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В Новосибирск возвращается морозная погода

Новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие трое суток.

— Сейчас меняется процесс, и теплый воздух, который достиг нас, отжимается к востоку и юго-востоку. На смену ему приходит область высокого атмосферного давления или, как мы говорим, барический гребень. За счет прояснений у нас температурный фон будет понижаться, поэтому в ближайшие трое суток осадки маловероятны, в утренние часы возможны туманы и дымки, изморозь. Ветер будет слабым. Температура по области в основном будет от -15 до -22 градусов в ночные часы, тем не менее местами могут оставаться очаги более теплого воздуха от -8 до -15 градусов. А дневные температуры в пределах от -6 до -12 градусов, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

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24 ноября в Новосибирске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. В дневные часы температура воздуха -8... -10 градусов. Ночью -9... -11 градусов, местами до -17 градусов. Ветер северо-западный 2–7 м/с.

25 ноября переменная облачность, без осадков. Днем -9... -11 градусов, ночью -11... -13 градусов, в пригороде до -18 градусов. Ветер переменный 2–7 м/с.

26 ноября без осадков. Дневные температуры -10... -12 градусов. Ночью -13... -15 градусов, местами до -19 градусов. Ветер переменный 2–7 м/с.

До официального начала зимы остается чуть больше одной недели. Сейчас в Новосибирске установилась комфортная снежная погода, но мы, сибиряки, знаем, что морозы не за горами и вот-вот нагрянут. Чтобы холодная зима не стала сюрпризом, НГС подготовил долгосрочный прогноз погоды — мы заглянули в погодные сервисы и узнали у синоптиков, придется ли нам мерзнуть в ближайшие три месяца.

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Новосибирскпогодапрогноз погоды
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