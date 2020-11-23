Придут ли морозы на смену теплой погоде — синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие трое суток.



— Сейчас меняется процесс, и теплый воздух, который достиг нас, отжимается к востоку и юго-востоку. На смену ему приходит область высокого атмосферного давления или, как мы говорим, барический гребень. За счет прояснений у нас температурный фон будет понижаться, поэтому в ближайшие трое суток осадки маловероятны, в утренние часы возможны туманы и дымки, изморозь. Ветер будет слабым. Температура по области в основном будет от -15 до -22 градусов в ночные часы, тем не менее местами могут оставаться очаги более теплого воздуха от -8 до -15 градусов. А дневные температуры в пределах от -6 до -12 градусов, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.