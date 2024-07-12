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Дороги и транспорт фоторепортаж «Какой десяток лет это слышим»: власти поделились схемой Южного транзита — новосибирцы на его пути годами живут на чемоданах

«Какой десяток лет это слышим»: власти поделились схемой Южного транзита — новосибирцы на его пути годами живут на чемоданах

Журналист НГС проехал по местам, где планируются развязки новой трассы, и поговорил с местными жителями

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8 комментариев
Строительство Южного транзита начнется от водоохранной зоны

9 июля министерство транспорта Новосибирской области представило обновленную поэтапную схему реализации Южного транзита. Магистраль протянется от трассы «Иртыш» до строящегося Восточного обхода. Мы проехали вдоль всей линии первого этапа предполагаемого строительства — показываем места развязок и приводим мнения жителей, попавших под снос.

Левобережье

Так пройдет трасса в Новосибирске. Строительство задумано в два этапа

Перспективная дорога будет брать начало от федеральной трассы «Иртыш» и следовать по пойме реки Тулы до пересечения с путями Западно-Сибирской железной дороги перегона Клещиха — Чемской. Пересекая железную дорогу, магистраль на протяжении 3,5 км пройдет в пойме реки Тулы до пересечения с улицей Сибиряков-Гвардейцев, далее, пересекая улицу Ватутина, выйдет на Бугринский мост.

Первая развязка запланирована на улице Тульской, и это одна из самых убитых дорог в Новосибирске. Встретившиеся нам на ней люди в большинстве своем были неприветливыми и отказывались отвечать на вопросы. Как оказалось, их настроения напрямую связаны с качеством дорожного покрытия улицы.

Чем хуже, тем лучше — так многие жители Тульской относятся к дорожному покрытию

— По нашей улице часто объезжают пробку, в том числе грузовые машины, никому это не нравится. Всякий раз, когда нам выделяют грейдер, люди выходят из своих домов и не дают ему работать. То есть часть местных жителей реально против нормальной дороги — так и ездим по этим колдобинам, — объясняет житель Тульской. Он просит не называть его имя и не фотографировать: соседи тут не сахар, он немного их побаивается.

— Я всерьез новости о Южном транзите не воспринимаю. Уже десять лет нас об этом уведомляют, но ничего не происходит. Живем как жили, занимается своими делами, — заявил другой житель Тульской.

Южный транзит пройдет преимущественно через частный сектор Новосибирска

Следующая развязка планируется в районе АЗС «Опти» на «тещином языке». Дмитрий, владелец автосервиса неподалеку, предстоящего расселения ждет с 2013 года.

— Сам мой автосервис под снос не попадает, а дом неподалеку — да. Меня предупредили власти, что снос будет в связи с предстоящим строительством развязки Бугринского моста еще в 2013 году. Часть моих соседей уже расселили, остальные, как и я, больше десяти лет пребывают в стадии ожидания, — рассказал Дмитрий.

Правый берег

Следующие две развязки Южного транзита запланировали на въезде и съезде с Бугринского моста. На правом берегу трасса пройдет через район плотной городской застройки с пересечениями улицы Большевистской, путей Западно-Сибирской железной дороги Алтайского направления, улиц Выборной и Кирова в разных уровнях.

Жительница одного из попадающих под снос домов принимает судьбу смиренно

Последняя развязка Южного транзита после Большевички приходится на улицы Переселенческую (ее название, похоже, пророческое) и Ярославского.

— А чего вы спрашиваете? Нас никто не спрашивал. Единственное, что жаль — что строят не частники, у них размеры компенсаций солидные, а государство. Дадут, сколько положено, пнут нас и «досвидос», — говорит жительница Переселенческой.

Вовремя не оформленная земля может стать причиной отказа в компенсации при расселении, говорит молодая мама

— Мы этого строительства побаиваемся. Наш дом оформлен как следует, а земля не приватизирована. Без этого мы всерьез не можем рассчитывать на какую-либо компенсацию, — посетовала жительница улицы Ярославской.

Мужчину искренне позабавили наши вопросы: он верит в Южный транзит не больше, чем в Деда Мороза

— Мы какой десяток лет это слышим! И про снос, и про строительство! Пока эти планы дойдут до дела, нас уже с вами не будет, — уверен другой житель Ярославской.

История проекта

О строительстве Южного транзита заговорили еще в 2000-х — тогда его называли Байкало-Чуйской магистралью. Стоимость работ в ценах 2008 года оценивали в 60,5 миллиарда рублей, в ценах 2021 года — уже в 80 миллиардов рублей.

Бугринский мост, он же Оловозаводский, он же третий, открыли в 2014 году — это обязательная часть Юго-Западного транзита: без переправы автомобили не получилось бы направить с одного конца города на другой.

В марте 2023 года стало известно, что ГКУ НСО «Мост» будет выполнять функции заказчика проекта строительства Южного транзита. Это же учреждение контролирует и строительство четвертого моста.

Планировалось, что интенсивность движения по Южному транзиту к 2028 году составит 80 тысяч автомобилей в сутки, расчетная скорость движения — 100 км/ч. Общая протяженность — 26,4 км, из них 17,3 км — в границах города.

Ранее в Минтрансе региона сообщили НГС, что по заказу ГКУ «Мост» идут работы по проектированию левобережной части транзита, их должны закончить в декабре 2025 года. А «Геофонд Новосибирской области» разработает проект планировки территории на правом берегу — это нужно, чтобы зарезервировать участки для работ.

Сроки строительства левобережной части транзита станут известны после подготовки проекта и определения источников финансирования. Длина участка составит примерно 9,5 км. Протяженность всего Южного транзита — примерно 22 км.

Южный транзит на правом берегу должен будет пересечься с Восточным обходом — новый его этап обойдется в 22 миллиарда рублей, его рассчитывают начать в 2026 году.

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Южный транзит Транспортный узел Дорожные развязки Дорожное строительство
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Комментарии
9
Zemb
12 июля 2024, 09:17
они 5 год с 1 кварталом на Ленина не могут определиться делать пешеходным или не делать.... а тут планы наполеоновские....
Гость
12 июля 2024, 08:42
что деньги после распила бюджета моста закончились? пора новый долгострой пилить? когда же они треснут.
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