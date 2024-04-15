Стала известна примерная стоимость строительства Южного транзита Новосибирска

Примерная стоимость строительства Южного транзита Новосибирска составила 80 миллиардов рублей. Сейчас для работ готовят документацию.
— Согласно данным из технологического ценового аудита, стоимость будущего объекта «Южный транзит г. Новосибирска» протяженностью около 22 километров может составлять порядка 80 миллиардов рублей в ценах 2021 года, — рассказали НГС в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.
В ведомстве сообщили, что сейчас по заказу ГКУ «Мост» идут работы по проектированию левобережной части Южного транзита. Их должны закончить в декабре 2025 года. По заказу «Геофонда НСО» разработают проект планировки территории на правом берегу. Это нужно, чтобы зарезервировать участки для работ.
Сроки строительства левобережной части транзита станут известны после подготовки проекта и определения источников финансирования. Длина участка составит примерно 9,5 километров, что потребует выполнения масштабных подготовительных работ.
Окончательная стоимость строительства транзита станет известна после того, как для работ подготовят проект и он пройдет государственную экспертизу.
О строительстве Южного транзита заговорили в еще в 2000-х годах, тогда его называли Байкало-Чуйской магистралью. Стоимость работ в ценах 2008 года оценивали в 60,5 миллиарда рублей. В прошлом году НГС вспомнил многолетнюю историю проекта.