Стала известна примерная стоимость строительства Южного транзита Новосибирска

Бугринский мост — часть Южного транзита Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Примерная стоимость строительства Южного транзита Новосибирска составила 80 миллиардов рублей. Сейчас для работ готовят документацию.



— Согласно данным из технологического ценового аудита, стоимость будущего объекта «Южный транзит г. Новосибирска» протяженностью около 22 километров может составлять порядка 80 миллиардов рублей в ценах 2021 года, — рассказали НГС в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

В ведомстве сообщили, что сейчас по заказу ГКУ «Мост» идут работы по проектированию левобережной части Южного транзита. Их должны закончить в декабре 2025 года. По заказу «Геофонда НСО» разработают проект планировки территории на правом берегу. Это нужно, чтобы зарезервировать участки для работ.

Проект строительства пока не готов Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











Сроки строительства левобережной части транзита станут известны после подготовки проекта и определения источников финансирования. Длина участка составит примерно 9,5 километров, что потребует выполнения масштабных подготовительных работ.

Окончательная стоимость строительства транзита станет известна после того, как для работ подготовят проект и он пройдет государственную экспертизу.



О строительстве Южного транзита заговорили в еще в 2000-х годах, тогда его называли Байкало-Чуйской магистралью. Стоимость работ в ценах 2008 года оценивали в 60,5 миллиарда рублей. В прошлом году НГС вспомнил многолетнюю историю проекта.

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