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Дороги и транспорт В Новосибирске ищут подрядчика, который подготовит документы для Южного транзита

В Новосибирске ищут подрядчика, который подготовит документы для Южного транзита

Он должен изучить правобережный участок будущей трассы

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Бугринский мост — часть проектируемого Южного транзита

Власти начали поиск подрядчика, который подготовит документацию для строительства Южного транзита Новосибирска на правом берегу. Максимальная стоимость работ составляет 16,7 миллиона рублей.

Информацию об аукционе опубликовали на сайте госзакупок. Организатор торгов — Министерство строительства Новосибирской области.

В документах указано, что подрядчик должен провести изыскания в Октябрьском районе и Новолуговском сельсовете. Согласно плану, длина участка составит 13,8 километра. Он будет пересекаться с 30 дорогами и улицами, а также двумя участками железнодорожных путей.

Победитель торгов должен изучить строение участка, состав грунтов, геологические и инженерно-геологические характеристики и другие характеристики. После изысканий — предоставить технические отчеты.

Заявки на участие в торгах принимают до 17 апреля. Завершить работы должны до 22 июля 2024 года.

НГС направил запрос в министерство транспорта Новосибирской области, чтобы выяснить, в какие сроки планируется построить весь объект.

В прошлом ноябре в Новосибирске выбрали подрядчика, который подготовит проект для строительства левобережной части Южного транзита. Им стала компания «РосИнсталПроект», которая входит в группу компаний «Новосибирскавтодор».

О планах по строительству трассы, которая соединит «Иртыш» и Восточный обход, стало известно в конце 2000-х годов. Историю проекта, в который входит Бугринский мост, можно прочитать в материале НГС.

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