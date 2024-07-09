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Дороги и транспорт От трассы «Иртыш» до Восточного обхода: как пройдет Южный транзит в Новосибирске — схема

От трассы «Иртыш» до Восточного обхода: как пройдет Южный транзит в Новосибирске — схема

Общая протяженность дороги больше 22 км

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8 комментариев
Трасса протянется по Бугринскому мосту

Министерство транспорта Новосибирской области показало, как пройдет Южный транзит в Новосибирске. Магистраль протянется от трассы «Иртыш» до строящегося Восточного обхода.

Как рассказали НГС в Минтрансе, перспективная дорога берет свое начало от федеральной трассы «Иртыш» и следует по пойме реки Тула до пересечения с путями Западно-Сибирской железной дороги перегона Клещиха — Чемской. Пересекая железную дорогу, магистраль на протяжении 3,5 км идет в пойме реки Тула до пересечения с улицей Сибиряков-Гвардейцев, далее, пересекая улицу Ватутина, выходит на Бугринский мост.

Так пройдет трасса в Новосибирске

На правом берегу трасса проходит через район плотной городской застройки с пересечениями улицы Большевистской, путями Западно-Сибирской железной дороги Алтайского направления, улицах Выборной и Кирова в разных уровнях. Далее трасса следует в восточном направлении вдоль реки Плющиха. Подключить Южный транзит планируют к строящемуся Восточному обходу.

Общая протяженность дороги — 22,36 км.

Ранее в Минтрансе региона сообщили НГС, что по заказу ГКУ «Мост» идут работы по проектированию левобережной части транзита, все должны закончить в декабре 2025 года. А по «Геофонда НСО» разработают проект планировки территории на правом берегу. Это нужно, чтобы зарезервировать участки для работ.

Сроки строительства левобережной части транзита станут известны после подготовки проекта и определения источников финансирования. Длина участка составит примерно 9,5 километров. Протяженность всего Южного транзита составит примерно 22 километра.

О строительстве Южного транзита заговорили в еще в 2000-х годах, тогда его называли Байкало-Чуйской магистралью. Стоимость работ в ценах 2008 года оценивали в 60,5 миллиарда рублей, в ценах 2021 года строительство оценили в 80 миллиардов рублей. В прошлом году НГС вспомнил многолетнюю историю проекта.

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Южный транзит Трасса Магистраль Дорога Автомобиль Машина Минтранс НСО
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Комментарии
8
Zemb
9 июля 2024, 07:40
Было гладко на бумаге, да забыли про овраги...
Алекс06
9 июля 2024, 07:59
...адно-Сибирской железной дороги - думаю неслучайная опечатка,если конечно опечатка))) Непонятно конечно,этот проект был давно опубликован.или это проект снова,для неусыпного освоения денег)))) А вот когда начнется - это вопрос.. Ну да,еще несколько проектов....
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