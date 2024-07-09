От трассы «Иртыш» до Восточного обхода: как пройдет Южный транзит в Новосибирске — схема

Как рассказали НГС в Минтрансе, перспективная дорога берет свое начало от федеральной трассы «Иртыш» и следует по пойме реки Тула до пересечения с путями Западно-Сибирской железной дороги перегона Клещиха — Чемской. Пересекая железную дорогу, магистраль на протяжении 3,5 км идет в пойме реки Тула до пересечения с улицей Сибиряков-Гвардейцев, далее, пересекая улицу Ватутина, выходит на Бугринский мост.

Ранее в Минтрансе региона сообщили НГС, что по заказу ГКУ «Мост» идут работы по проектированию левобережной части транзита, все должны закончить в декабре 2025 года. А по «Геофонда НСО» разработают проект планировки территории на правом берегу. Это нужно, чтобы зарезервировать участки для работ.



Сроки строительства левобережной части транзита станут известны после подготовки проекта и определения источников финансирования. Длина участка составит примерно 9,5 километров. Протяженность всего Южного транзита составит примерно 22 километра.



О строительстве Южного транзита заговорили в еще в 2000-х годах, тогда его называли Байкало-Чуйской магистралью. Стоимость работ в ценах 2008 года оценивали в 60,5 миллиарда рублей, в ценах 2021 года строительство оценили в 80 миллиардов рублей. В прошлом году НГС вспомнил многолетнюю историю проекта.



Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.